Mahmood, gli ingredienti del nuovo singolo Cocktail d’amore

Durante un aperitivo organizzato per il lancio del suo nuovo singolo "Cocktail d'amore", il cantante Mahmood ci ha raccontato come è nato questo brano

Nella cornice intima e colorata del Love di Milano (locale familiare al cantante, che ritroviamo anche nel testo di Rapide. ndr), Mahmood ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno portato all’uscita del suo nuovo singolo Cocktail d’amore. Un viaggio intenso e carico di emozioni che ha reso questo attesissimo ritorno il punto di partenza per il prossimo album e per il tour europeo del 2024.

Amore, ricordi e malinconia. Il cocktail di Mahmood

Scritta da Mahmood e prodotta da Dardust, Cocktail d’amore è una ballad malinconica sulla fine di una relazione, che sfoglia con delicatezza i ricordi della coppia, dai viaggi ai momenti e gesti più semplici, fino a ripercorrere aspettative e desideri ormai annebbiati dai rimpianti.

“È il brano a cui sono più affezionato. Ho iniziato a scriverlo quasi tre anni fa e l’ho finito tre settimane fa, è stato forse il viaggio più lungo che ha avuto una delle mie canzoni e mi rappresenta tantissimo. Forse è, tra le cose nuove che sto scrivendo, quella con più dettagli personali. È completamente autobiografica.”

Una cover ad opera d’arte

La cover del brano di Mahmood è stata realizzata dall’artista contemporaneo Frederik Heyman, visual artist e fotografo che, attraverso il suo immaginario surreale ha creato, con l’ausilio della tecnologia 3D, la rappresentazione perfetta del mood espresso dal cantante in Cocktail d’amore.

<< La cover vuole rappresentare me in uno stato di comfort, di tranquillità, quasi come se fossi sul mio letto con il mio pc. Pc che è il pretesto del ritornello. La cosa che mi piace di più di questa cover sono i mozziconi di sigarette, le bottiglie di vino e cocktail marci alla base, perché volevamo ricreare Il cocktail d’amore, la serata di Berlino. I laser light che riprendono le scritte che ci sono nei bagni con i numeri di telefono, sono diverse cose che si mischino in un racconto. Infatti, io credo che Frederik sia bravissimo a raggruppare tanti mondi diversi per dare poi un unico messaggio, che di base è follia.>>

Cocktail d’amore, il testo

Yeah

Yeah

Uh

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo

Ma più rido, più mi si fredda il cuore

Dici di stare lontano dalle droghe

Per darti il mio goccio migliore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volеvo, volevo

Perché per starе bene

Ho bisogno di sfogarmi solo

Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile

Se c’è freddo ti do la mia giacca

Se ferisci sarò, motherfucker

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volevo, volevo

Non ti conosco ma

Portami sulla torre dorata

Pure in un posto tra

Berlino est e l’acqua salata

Qua sono il più tosto

A darsi ferite per stare bene

Sai, quanto mi costerà

Sentire gli amici da sopra un altro van

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo (Volevo), volevo (Volevo), volevo (Volevo)

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo.

Il tour europeo

Nei mesi di aprile e maggio 2024 si terrà l’EUROPEAN TOUR, 16 date – prodotte da Friends & Partners – che vedranno Mahmood esibirsi nei principali club di 10 Paesi europei fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna – per poi concludere con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024. Le prevendite e tutte le informazioni sul tour sono disponibili su Friends & Partners.

