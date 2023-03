“L’ombra della luce” di Franco Battiato, un inno all’universo in musica

“Difendimi dalle forze contrarie

Sono i primi versi de “L’ombra della luce”, la meravigliosa canzone contenuta nell’album “Come un cammello in una grondaia“, pubblicato nel 1991 da Franco Battiato. Il testo, di stupefacente profondità, è il punto di arrivo di una ricerca personale durata anni. Con “L’ombra della luce”, infatti, Battiato ci racconta la sua visione della vita e del mondo, in un vero e proprio inno alla straordinarietà dell’universo.

La ricerca della luce

In alcune interviste, Battiato ha raccontato che “L’ombra della luce” rappresenta il punto più alto della sua ricerca personale, arrivato dopo sei mesi di intensa meditazione. Tutto il testo è permeato di spiritualità ed immagini che richiamano alle filosofie orientali ed al percorso per trovare la pace interiore. La canzone è infatti ispirata al “Libro tibetano dei morti” e descrive il momento mistico che si frappone fra la morte e la rinascita.

La chiave che però rende “L’ombra della luce” una canzone tanto profonda ed emozionante risiede proprio in quella parvenza, in quell’ombra che non è mai pienamente visibile ad occhio umano:

“Perché le gioie del più profondo affetto

O dei più lievi aneliti del cuore

Sono solo l’ombra della luce […] Perché la pace che ho sentito in certi monasteri

O la vibrante intesa di tutti i sensi in festa

Sono solo l’ombra della luce”.

L’uomo, con la sua capacità limitata di assorbire la magia dell’universo, può arrivare soltanto a percepire l’ombra della luce, senza riuscire mai ad accoglierla nella sua pienezza accecante ed ineffabile. La consapevolezza di tale limite, tuttavia, conduce alla scoperta della verità. Siamo dinanzi ad un testo così significativo che ogni parola appare quasi superflua. Un testamento spirituale da ricevere e custodire per la vita.

“L’ombra della luce” di Franco Battiato

“Difendimi dalle forze contrarie

La notte, nel sonno, quando non sono cosciente

Quando il mio percorso si fa incerto

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai Riportami nelle zone più alte

In uno dei tuoi regni di quiete

È tempo di lasciare questo ciclo di vite

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai Perché le gioie del più profondo affetto

O dei più lievi aneliti del cuore

Sono solo l’ombra della luce Ricordami, come sono infelice

Lontano dalle tue leggi

Come non sprecare il tempo che mi rimane

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai Perché la pace che ho sentito in certi monasteri

O la vibrante intesa di tutti i sensi in festa

Sono solo l’ombra della luce”.