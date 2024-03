Lolita Lobosco, torna la fiction tratta dai libri di Gabriella Genisi

Stasera lunedì 4 marzo su Rai 1, dopo il successo della seconda stagione, tornano in quattro prime serate le nuove appassionanti indagini Lolita Lobosco, la vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari, interpretata da Luisa Ranieri.

La terza stagione di Lolita Lobosco

Nella terza stagione, Lolita Lobosco continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Bellezza e intelligenza emotiva le permetteranno ancora una volta, di affermarsi e di vincere pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando.

Ma ci saranno anche nuovi incontri inaspettati, come quello con un uomo che proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni.

Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda con l’affascinante Angelo Spatafora? L’uomo è davvero uscito definitamente dalla vita della poliziotta?

Le novità

Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita, per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia, cercando di non fare errori che gli possono costare cari.

Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità, infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

“Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Volo Pindarico

Sinossi primo episodio

Lolita ha deciso di rinnovare il suo brevetto da paracadutista e proprio mentre raggiunge il campo di volo, assiste attonita a un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. Lolita si precipita sul luogo dello schianto e quasi subito emergono una serie di incongruenze sulle dinamiche della caduta e sulla vita della ragazza – una giovane cittadina tedesca – che mettono in guardia la poliziotta.

Nel frattempo Lolita incontra Leon, un affascinante gallerista, che la colpisce e la spiazza per il suo essere limpido e solido. “Potrebbe essere l’uomo giusto?” – si chiede Lolita – prima di scoprire che la vita di Leon è più complicata di quello che sembra. Mentre Nunzia affronta il trasloco in una nuova casa, Forte ed Esposito sono all’apice degli impegni familiari: Antonio con la laurea di Porzia e Lello con l’organizzazione per la nascita dei gemelli. Tutto sembra procedere per il meglio, ma a turbare la ritrovata serenità di Lolita, giunge un’inaspettata telefonata.

I libri di Gabriella Genisi

La fiction Rai, che già nelle precedenti due stagioni ha collezionato successi e gradimento, è tratta dall’omonima serie di libri scritti da Gabriella Genisi.

Dalla sua “penna” è nato il personaggio id Lolita Lobosco: detta Lolì, trentasei anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggiseno che negli uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei.

Un commissario di polizia così a Bari non se l’erano mai nemmeno immaginato: se avesse paura delle maldicenze dei colleghi e dei notabili, Lolita non avrebbe certo scelto di fare la poliziotta.

E invece ha deciso di seguire con spavalderia la propria vocazione: combattere le prepotenze, riportare l’ordine nella vita degli altri, farsi rispettare dai maschi senza rinunciare a nessuna vanità. Perché mai dovrebbe fare a meno della cura della bellezza e della cucina, doti di una vera donna del Sud?

© Riproduzione Riservata