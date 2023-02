Lolita Lobosco, il grande successo della seconda stagione

Con la sesta puntata, dal titolo “Ultimo atto”, si conclude la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco“, la fiction Rai che ha collezionato una serie di successi sin dalla prima puntata andata in onda su Rai 1 in prima serata, tratta dall’omonima serie di libri scritti da Gabriella Genisi.

Le indagini di Lolita Lobosco conferma il grande successo

“Le indagini di Lolita Lobosco” è una di quelle fiction che vi fanno rimanere incollati allo schermo. Una magnetica Luisa Ranieri veste i panni di Lolita Lobosco, vicequestore della Polizia di Stato di Bari che sta a capo di una squadra composta da soli uomini. È fuor di dubbio che per gestire un tale carico professionale ed emotivo occorrono una buona dose di caparbietà, coraggio ed acume. Proprio queste caratteristiche, insieme all’innata sensibilità e alla vivacità, fanno del vicequestore Lobosco la persona perfetta per il ruolo che ricopre.

Durante la seconda stagione che è appena andata in onda su Rai 1, Lolita si è misurata con casi molto complicati che è riuscita a risolvere grazie alle sue doti da investigatrice ed anche all’aiuto dei suoi colleghi più fidati, ma ha anche cercato di tener fede alla promessa fatta al padre: trovare il suo assassino. Fra le indagini e le preoccupazioni dovute ai dissidi Nunzia, all’amico Trifone e a Forte, in questa seconda stagione Lolita Lobosco fa i conti con la complicata quanto appassionata relazione con Danilo.

Com’era prevedibile, anche la seconda stagione della fiction ha riscosso un enorme successo di pubblico, con l’ultima puntata, quella andata in onda ieri in prima serata, che ha fatto registrare 5.307.000 spettatori netti per uno share pari al 28.9% di share.

L’ultima puntata della stagione

“Ultimo atto” è la sesta puntata della seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”. Il titolo si riferisce sia alla conclusione della stagione che agli eventi che si svolgono nel corso della puntata. L’omicidio protagonista di “Ultimo atto” vede protagonista Antonello Randazzo, detto “Lollo”, attore teatrale che viene trovato morto poco prima della messa in scena di uno spettacolo incentrato sull’Otello.

Agli stravolgimenti dovuti al caso di omicidio, si aggiungono la svolta nell’indagine sulla morte del padre di Lolita e i cambiamenti in atto nella vita privata della donna che, reduce dalla fine della relazione con Danilo, si scopre ancora pronta ad amare.

I libri di Gabriella Genisi

Un commissario di polizia così a Bari non se l’erano mai nemmeno immaginato: Lolita Lobosco detta Lolì, trentasei anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggiseno che negli uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei. Se avesse paura delle maldicenze dei colleghi e dei notabili, non avrebbe certo scelto di fare la poliziotta.

E invece ha deciso di seguire con spavalderia la propria vocazione: combattere le prepotenze, riportare l’ordine nella vita degli altri, farsi rispettare dai maschi senza rinunciare a nessuna vanità. Perché mai dovrebbe fare a meno della cura della bellezza e della cucina, doti di una vera donna del Sud? Ma in questa vigilia natalizia anche per lei le cose si fanno terribilmente complicate. E sì che tutto era cominciato alla grande: da anni non si ricordava un dicembre così caldo, e lei se n’era andata in questura scoperchiando il tetto della sua Bianchina con un cd di Roberto Murolo a tutto volume.

Al commissariato, però, l’attente una sorpresa. C’è un arrestato, le dicono, uno stimato professionista, con il golfino di cachemire e le mani tanto curate, accusato di violenza sessuale. Ordinaria amministrazione. Almeno finché Lolì non incrocia lo sguardo dell’incriminato. Quell’uomo lei lo conosce bene. E subito capisce che, oltre a far trionfare la giustizia, questa volta dovrà anche difendere se stessa.