Con il mese di marzo sono in arrivo diverse serie tv, dall’attesa seconda stagione di “Incastrati” all’adattamento in dieci puntate di “Django”. Scopriamo insieme tutti i titoli più interessanti in arrivo a marzo sulle piattaforme di streaming!

Le serie tv da non perdere a marzo 2023

“Incastrati”, una serie tv per ridere e scacciare i brutti pensieri

In uscita proprio oggi su Netflix, la seconda stagione di “Incastrati” è attesa dagli spettatori con trepidazione. La serie tv ideata e diretta dal duo comico Ficarra e Picone ha registrato numeri da capogiro quando è uscita con la prima stagione nei suoi sei episodi distribuiti alla fine del 2022.

Adesso, trascorso un anno, “Incastrati” torna sulla piattaforma di streaming con scene comiche che conducono, come avviene spesso nei lavori di Ficarra e Picone, attraverso una ferma e delicata riflessione. La stagione si aspre con i due poveri malcapitati incastrati, per l’appunto, in situazioni che hanno dell’incredibile e che portano i due protagonisti a confrontarsi con la realtà nascosta ma onnipresente della mafia.

“Yellowstone”, la serie tv perfetta per gli amanti dei western

È invece approdata su Sky e Now tv la quinta stagione di “Yellowstone”, la serie tv con protagonista Kevin Costner che racconta le vicende della famiglia Dutton e del loro ranch. Durante questi nuovi episodi, vedremo John Dutton alle prese con minacce antiche e nuove che mettono in pericolo la sua tenuta nel Montana.

“The Mandalorian”, per i nostalgici di Star Wars

Se invece siete appassionati di fantascienza e avete amato Star Wars, non potete non immergervi in “The Mandalorian”, la serie tv che arriva su Disney + con la sua terza stagione e che è ambientata nell’universo della celebre saga science-fiction. La seconda stagione si era chiusa con l’entrata in scena di un giovane e commovente Luke Skywalker, pronto ad impegnarsi per addestrare Grogu e diventare il suo maestro Jedi.

La prima puntata della terza stagione, uscita proprio ieri su Disney +, introduce la linea narrativa di tutte le nuove puntate della serie tv. Il titolo dell’episodio è “L’apostata”, e racconta le complicate vicende di Din Djarin, che dopo aver commesso un grave errore, quello di aver tolto il casco e di essersi mostrato a Baby Yoda, deve adesso espiare le sue colpe nel suo pianeta d’origine, ormai ridotto ad un cumulo i macerie.

“Tenebre e ossa”, la serie fantasy del momento

Arriva su Netflix con la seconda stagione anche “Tenebre e ossa”, la serie fantasy tratta dai libri di Legh Bardugo che vede protagonista la coraggiosa Alina. una giovane guerriera che scopre di avere dei poteri straordinari e, soprattutto, viene a conoscenza del fatto che grazie a questi poteri è in grado di combattere le forze oscure che complottano contro di lei e contro la speranza di un mondo riunito in pace.

“Hotel Portofino”, per chi vuole immergersi nella storia

Approda poi su Sky la seconda stagione di “Hotel Portofino”, la serie ambientata nel ventennio fascista che racconta la storia di Hotel Portofino e dei suoi proprietari, una giovane coppia britannica che si trasferisce nella splendida località balneare per cercare fortuna dopo le sofferenze e gli stenti vissuti durante la Prima Guerra Mondiale.

Se amate i thriller e vi piace immergervi nella storia, questa è la serie tv che fa per voi. “Hotel Portofino” coniuga infatti il thriller alla serie in costume, in cui i produttori britannici sono dei veri e propri maestri, ed è caratterizzata da una fotografia mozzafiato resa ancora più straordinaria dall’ambientazione di Portofino.