Le 5 serie tv del momento tratte dai libri da non perdere

serie tv da vedere

Quante volte vi è capitato di leggere un libro e restarne talmente coinvolti da desiderare che non finisca più? La stessa sensazione accade anche quando guardiamo una serie tv che riesce ad appassionarci e a trasportarci del tutto in un altro luogo e in un altro tempo.

Quando questi due mondi apparentemente lontani, quello dei libri e quello delle serie tv, si uniscono insieme, il risultato è ancora più avvincente.

5 serie tv tratte da libri adesso in onda

Ecco per voi 5 serie tv tratte da libri che sono attualmente in onda sulle piattaforme di streaming. Tutte appassionanti e assolutamente imperdibili!

“Diavoli”, in onda su Sky

È la serie tratta dal fortunato “I Diavoli”, libro scritto da Guido Maria Brera che racconta la storia di Massimo, il responsabile del trading di un’importante banca londinese che si trova dinanzi ad una scelta davvero difficile: seguire o combattere i “diavoli” che sono detentori del potere mondiale. In queste settimane è in onda su Sky la seconda stagione. Nella serie tv, Massimo è interpretato da un magistrale Alessandro Borghi.

“Outlander”, in onda su Sky Serie e Now tv

“Outlander” è un prodotto televisivo che ha avuto negli ultimi anni molta fortuna. Storico, romantico, avventuroso e a tratti misterioso, l’intreccio si muove attorno alle due figure principali di Jamie e Claire, che all’inizio sembrano appartenere a due mondi diversi e con il passar del tempo si scoprono più simili di quanto pensassero. I libri che hanno dato vita ad “Outlander” sono 15, e sono stati scritti dall’autrice Diana Gabaldon, che ha visto moltiplicato il suo successo da quando la serie ha fatto il suo ingresso nei palinsesti televisivi.

“La ruota del tempo”, in onda su Amazon Prime

Per gli appassionati del fantasy, “La ruota del tempo” è una serie da non perdere assolutamente, tanto più che fra qualche mese arriverà anche la nuova stagione! Tratta dall’omonima saga scritta nel corso di vent’anni da Robert Jordan, questa serie è ambientata in un mondo in cui esiste la magia ed essa è appannaggio di alcune donne. Una di queste è Moiraine, la protagonista, che si reca in cerca di un giovane, il Drago Rinato, che sembra essere la reincarnazione di un antico potere che un tempo distrusse il mondo e lo farà ancora se lei non riuscirà a scoprire di chi si tratti. Moiraine si imbarca dunque in un viaggio pericoloso intorno al mondo, che avrà dei risvolti del tutto inaspettati.

“Tenebre e ossa”, in onda su Netflix

Un’altra serie tv fantasy: non ce ne sono mai abbastanza! Anche “Tenebre e ossa”, come “La ruota del tempo”, ha per protagonista una donna. Si tratta di una giovane guerriera che scopre di avere dei poteri straordinari e, soprattutto, viene a conoscenza del fatto che grazie a questi poteri lei è in grado di combattere le forze oscure che complottano contro di lei e contro la speranza di un mondo riunito in pace. La fortunata serie è tratta dai libri “Tenebre e ossa” e “Sei di corvi”, scritti dall’autrice statunitense Leigh Bardugo.

“Anatomia di uno scandalo”, in onda su Netflix

Terminiamo la nostra carrellata di serie tv del momento da non perdere con “Anatomia di uno scandalo”, il successo del momento. Questa serie, tratta dall’omonimo libri scritto da Sarah Vaughan, racconta il dietro le quinte di un importante processo in cui è coinvolto un ministro britannico, che vede la sua vita andare a rotoli ogni giorno sempre di più, dal momento in cui viene a galla la sua relazione extraconiugale a quello in cui appare lo spettro del processo. La serie è un mix perfetto che spazia dal legal thriller al dramma a tinte mélo, senza tralasciare riferimenti alle vicende di attualità cui tutti noi assistiamo ogni giorno. Da guardare assolutamente!