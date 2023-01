“L’arte della gioia”, in arrivo la serie tv diretta da Valeria Golino

“L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza approda in tv grazie ad un adattamento firmato Sky e diretto da Valeria Golino. L’attrice, che è reduce dal successo de “La vita bugiarda degli adulti“, al momento disponibile su Netflix, è per la prima volta dietro la macchina da presa di una serie tv. L’adattamento si ispira al romanzo postumo di Goliarda Sapienza, una storia di crescita, riscatto e scoperta del sé e del mondo.

La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Valeria Golino insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, ed è prodotta da Sky e Viola Prestieri per HT Film. Ma andiamo subito a scoprire qualcosa di più sulla serie tv e sul libro da cui è tratta!

La trama

“L’arte della gioia” è ambientato nella Sicilia del Novecento. La protagonista è Modesta, una bambina nata il 1° gennaio del 1900 da una famiglia indigente della Sicilia rurale. La serie tv, così come il libro di Goliarda Sapienza da cui essa è tratta, è una storia di formazione in cui lo spettatore segue il percorso di crescita di Modesta, che va alla ricerca della felicità senza preoccuparsi dei pregiudizi e delle sovrastrutture che da sempre regnano nella società in cui è immersa.

Così, durante lo sviluppo, lo spettatore assiste ad una vera e propria scoperta che investe tutti i campi del reale – in primis quello della sessualità – vissuto da Modesta, la cui vita è destinata a cambiare drasticamente in seguito ad un tragico incidente. Quello di Modesta è un percorso di crescita inarrestabile, che passa per le diverse fasi della vita e culmina nell’età adulta con l’importante consapevolezza acquisita dalla protagonista.

Il cast

Due giorni fa, Sky ha annunciato alcuni fra i membri del cast della nuova serie tv diretta da Valeria Golino. Fra i nomi rivelati figurano quello di Tecla Insolia, volto conosciuto per via de “La bambina che non voleva cantare”, che interpreterà la protagonista, e Jasmine Trinca, volto noto del cinema italiano. Nel ruolo dei personaggi principali de “L’arte della gioia” ci saranno poi anche Guido Caprino, che ha all’attivo diversi successi internazionali, Valeria Bruna Tedeschi, Alma Noce, Giuseppe Spata e Giovanni Bagnasco.

“L’arte della gioia”, il libro

“L’arte della gioia” è un libro postumo: giaceva da vent’anni abbandonato in una cassapanca e, dopo essere stato rifiutato da molti editori, venne stampato in pochi esemplari da Stampa Alternativa nel 1998. Ma soltanto quando uscì in Francia ricevette il giusto riconoscimento. Nel romanzo tutto ruota intorno alla figura di Modesta: una donna vitale e scomoda, potentemente immorale secondo la morale comune.

Una donna siciliana in cui si fondono carnalità e intelletto. Modesta nasce in una casa povera ma fin dall’inizio è consapevole di essere destinata a una vita che va oltre i confini del suo villaggio. Ancora ragazzina è mandata in un convento e successivamente in una casa di nobili dove, grazie al suo talento e alla sua intelligenza, riesce a convertirsi in aristocratica attraverso un matrimonio di convenienza. Tutto ciò senza smettere di sedurre uomini e donne di ogni tipo.

Amica generosa, madre affettuosa, amante sensuale: Modesta è una donna capace di scombinare ogni regola del gioco pur di godere del vero piacere, sfidando la cultura patriarcale, fascista, mafiosa e oppressiva in cui vive. “L’arte della gioia” è l’opera scandalo di una scrittrice. È un’autobiografia immaginaria. È un romanzo d’avventura. È un romanzo di formazione. Ed è anche un romanzo erotico, e politico, e psicologico. Insomma, è un romanzo indefinibile, che conquista e sconvolge.

