l'amica geniale 3

Stasera 13 febbraio su Rai1 alle ore 21:15 vanno in onda gli episodi 3 e 4 de “L’amica geniale 3“. “Storia di chi fugge e di chi resta”, una serie HBO-Rai Fiction tratta dall’omonimo best seller, terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O. La serie diretta da Daniele Luchetti andrà in onda in quattro prime serate.

L’amica geniale 3, le anticipazioni degli episodi tre e quattro

La storia di chi fugge, Elena, e quella di chi resta, Lila, compie un nuovo passo e accompagna i telespettatori negli anni Settanta. Nel primo episodio dal titolo “La Cura”, Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità.

Nel secondo de L’Amica Geniale 3, intitolato “Guerra Fredda”, Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

La terza stagione de L’Amica Geniale

“L’amica geniale” – tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, Edizioni E/O, rivela che Elena e Lila sono diventate donne. Sono otto gli episodi che compongono la terza stagione de L’Amica Geniale, suddivisi in quattro prime serate e prodotti da The Apartment e Wildside, con FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

La regia degli episodi è di Daniele Lucchetti, mentre il precedente regista Saverio Costanzo, dopo aver diretto con successo i primi due capitoli di una delle storie più appassionanti della letteratura italiana contemporanea, compare in questa stagione in veste di sceneggiatore. Invariato il cast, con le protagoniste Lenù e Lina interpretate dalle giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le quali hanno accompagnato i due personaggi nella loro crescita sia fisica sia emotiva.

Il fenomeno letterario

L’Amica Geniale è senza ombra di dubbio una delle operazioni che hanno riscontrato maggior successo tra quelle realizzate dalla Rai negli ultimi anni. Forte della collaborazione con HBO, la serie si è avvalsa dell’enorme risonanza internazionale dei romanzi di Elena Ferrante ed ha dato al fenomeno della narrativa che ha raccontato Napoli dagli anni Cinquanta in poi. All’estero la tetralogia è stata venduta e apprezzata con il titolo di “My Brilliant Friend”, rappresentando uno dei fenomeni letterari più impattanti degli ultimi anni.