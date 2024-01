“La società della neve”, la vera storia dietro il film

Da “Il Signore delle Mosche” a “Lost”, fino a “Yellowjackets”, le storie di fantasia che raccontano di incidenti aerei che lasciano le persone bloccate nella natura sono state a lungo fonte di intrattenimento popolare.

Queste narrazioni generalmente approfondiscono il lato oscuro della natura umana, spesso concentrandosi sul modo in cui i sopravvissuti finiscono per rivoltarsi l’uno contro l’altro a causa dello stress di queste circostanze terribili.

“La società della neve“, il nuovo film in programmazione su Netflix, parla proprio di questo. Scopriamo insieme la storia vera.

La società della neve

Ne “La società della Neve”, ora in streaming su Netflix, il regista J.A. Bayona (The Impossible, Jurassic World: Fallen Kingdom) racconta la storia vera di come 16 membri e sostenitori di una squadra di rugby uruguaiana sono riusciti a sopravvivere per 72 giorni in uno degli ambienti più difficili del mondo facendo il contrario.

Sebbene “La società della neve” sia un film molto straziante, è anche un resoconto commovente di come coloro che hanno vissuto l’ormai famoso incidente del 1972 del volo 571 dell’aeronautica militare uruguaiana si siano uniti per superare quasi due mesi e mezzo di fame, temperature gelide ed eventi meteorologici estremi mentre erano intrappolati su un ghiacciaio remoto sulle Ande.

Dal libro al film

Basato sull’omonimo libro di Pablo Vierci del 2008, “Society of the Snow” è stato parzialmente girato nello stesso luogo in cui si è schiantato il vero aereo. Nonostante la storia del disastro del 1972 sia stata precedentemente portata sullo schermo, in particolare nel film “Alive” del 1993 diretto da Frank Marshall e come ispirazione per “Yellowjackets”, questa è la prima volta che i sopravvissuti al terribile disastro aereo e le famiglie dei defunti hanno concesso l’utilizzo dei loro veri nomi.

“Al centro del libro c’è un messaggio che dice che quando a qualcuno è stato tolto tutto, hai ancora la possibilità di decidere cosa fare: perché vuoi vivere? Per chi vuoi morire?” ha dichiarato Bayona a The Hollywood Reporter. “È la prima volta che raccontiamo la storia di un’intera società e questo era molto importante”.

Come è precipitato l’aereo?

Il 12 ottobre 1972, il volo 571 dell’Aeronautica Militare Uruguaiana decollò da Montevideo, in Uruguay, con a bordo 45 persone (40 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio). L’aereo era stato affittato dalla squadra di rugby amatoriale Old Christians Club per trasportare i giocatori, gli amici e i familiari della squadra a Santiago del Cile per una partita di esibizione.

A causa del maltempo, l’aereo fu costretto ad atterrare a Mendoza, in Argentina, e a fermarsi per la notte. Il pomeriggio successivo, il 13 ottobre, l’aereo ripartì alla volta di Santiago seguendo una rotta che avrebbe evitato il cuore delle Ande, passando attraverso un passo di montagna più basso.

Tuttavia, dopo poco più di un’ora di volo, il pilota si confuse sulla propria posizione e, con l’approvazione del controllo del traffico aereo, iniziò a scendere prima che l’aereo uscisse dalle Ande. Non riuscendo a superare la cresta montuosa, l’aereo colpì una montagna, perdendo entrambe le ali e la coda nell’impatto.

La parte anteriore dell’aereo scivolò giù dalla montagna prima di atterrare in una valle a un’altitudine di circa 11.500 piedi.

Cosa è successo ai passeggeri sopravvissuti?

L’incidente iniziale ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di alcuni dei 33 passeggeri sopravvissuti. Altre cinque persone sono morte durante la prima notte e un’altra ha ceduto alle ferite circa una settimana dopo, lasciando 27 persone ancora in vita.

Credendo che sarebbero stati salvati da un giorno all’altro, i sopravvissuti sopportarono le temperature notturne sotto zero creando un rifugio tra i rottami della fusoliera e razionando il poco cibo e il vino che trovarono nei bagagli, che si esaurirono dopo circa una settimana.

Come mostra il filmato, i sopravvissuti videro diversi aerei di soccorso sorvolare le loro teste nei giorni successivi, ma nessuno di coloro che li cercavano riuscì a individuare i rottami dell’aereo bianco nella neve.

Intorno al decimo giorno, i sopravvissuti recuperarono una piccola radio a transistor dall’aereo e appresero la devastante notizia che le ricerche erano state interrotte e che si presumeva che fossero tutti morti.

Con il passare delle settimane e la fame, i sopravvissuti furono costretti a ricorrere al cannibalismo per sopravvivere. Canessa afferma che la rappresentazione di “La società della neve” delle discussioni del gruppo sull’opportunità di mangiare i corpi dei defunti è una versione “artistica” di come arrivarono alla decisione.

l modo in cui viene affrontata la storia è l’esatto contrario. Ci si concentra sull’aspetto umano della storia e sull’amicizia, sull’estrema generosità che hanno avuto l’uno verso l’altro. Mentre il gruppo aspettava che la neve iniziasse a sciogliersi nel disgelo primaverile, un ulteriore disastro si verificò quando, il 29 ottobre, due valanghe consecutive seppellirono la fusoliera nella neve, uccidendo altre otto persone e intrappolando gli altri all’interno per tre giorni. I sopravvissuti dovettero affidarsi ai corpi sepolti accanto a loro per procurarsi il cibo.

I 19 sopravvissuti alla fine riuscirono a scavare un tunnel per uscire dalla fusoliera, ma dovettero ripiegare all’interno per altri tre giorni a causa di una bufera di neve. Quando finalmente riuscirono a uscire, iniziarono a cercare un modo per uscire dalle montagne.

Nel corso del mese successivo si verificarono altri tre decessi, lasciando in vita solo 16 persone.

Il coraggioso viaggio di sopravvivenza

Mentre le temperature aumentavano, tre coraggiosi membri del gruppo – Roberto Canessa, Fernando “Nando” Parrado e Antonio “Tintin” Vizintín – decisero di intraprendere un viaggio attraverso le montagne per raggiungere la civiltà in Cile.

Canessa, riflettendo sulla sua decisione, spiegò: “Era più comodo, in modo egoistico, rimanere nella zona sicura della fusoliera. Ma ho pensato che in quel gruppo ero la persona giusta per partire”. Arturo Nogueira, con le gambe rotte, lo incoraggiò, dicendo: “Sono un parassita. Mi affido a persone come te che hanno il coraggio di andarsene da qui”.

Questo trasformò Canessa da vittima a eroe dell’impegno, non solo di raggiungere il Cile, ma di avvicinarsi sempre di più e, se necessario, di morire camminando. Dopo tre giorni di cammino, raggiunsero la cima della loro valle, ma si resero conto di essere più in profondità nelle montagne di quanto pensassero.

Vizintín tornò all’accampamento per fornire più cibo a Canessa e Parrado, che proseguirono con un sacco a pelo di fortuna per affrontare le gelide temperature notturne.

“Io e Nando siamo diventati una persona sola”, racconta Canessa. “Quando lui aveva freddo, io avevo freddo. Eravamo due in uno e camminavamo insieme. Ogni passo era un passo in meno e ogni passo ci avvicinava. Finché facevamo progressi, avremmo raggiunto le valli del Cile”.

Dopo un duro viaggio di 10 giorni, incontrarono un uomo a cavallo che, dopo un giorno di attesa, avvisò le autorità del loro stato. Finalmente al sicuro, Canessa, prima di ogni cosa, seppellì i resti portati con sé durante il viaggio per nutrirsi, segnando la fine di quella terribile esperienza.

© Riproduzione Riservata