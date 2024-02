La creatura di Gyeongseong, la serie tv coreana che racconta gli orrori della guerra

La creatura di Gyeongseong, il nuovo K-drama di Netflix ambientato nel 1945, vede Park Seo-jun e Jang Tae-sang indagare su persone scomparse e mostri terrificanti. Scopriamo insieme i dettagli della serie tv e il segreto del successo coreano nell’intrattenimento televisivo.

La creatura di Gyeongseong

Park Seo-jun e Han So-hee guidano il cast di “La creatura di Gyeongseong”, il nuovo K-drama storico di Netflix. “Gyeongseong Creature” si svolge all’inizio del 1945, un periodo in cui la Corea era ancora sotto il dominio giapponese, e segue due personaggi mentre indagano sui casi di persone scomparse che si verificano a Gyeongseong. Il nuovo show coreano di Netflix, però, è più di un dramma storico, perché l’indagine conduce i protagonisti verso un misterioso ospedale che nasconde spaventosi segreti.

La creatura di Gyeongseong, come suggerisce il nome, vede i personaggi imbattersi in mostri di cui non si conosce la vera origine. I mostri, tuttavia, sembrano essere legati all’ospedale Ongseong, dove si svolge una parte significativa della storia.

La definizione di mostro diventa confusa quando i personaggi di Park Seo-jun e Han So-hee si rendono conto che le creature non sono le cose più pericolose che si nascondono nell’ospedale. Sebbene Gyeongseong Creature segua principalmente la coppia di protagonisti, include anche un forte cast di personaggi secondari.

La trama della serie

L’horror soprannaturale segue il personaggio di Park, Jang Tae-sang, un uomo che è emerso dalla povertà per diventare il proprietario di un banco dei pegni di successo. La sua vita di relativo lusso viene minacciata quando scompare la cortigiana coreana di un generale giapponese.

Il generale impone al nostro protagonista, noto in città come “Mr. Onnisciente” per la sua capacità di tenere sotto controllo tutto ciò che accade, di trovarla. In caso contrario, sarà privato della sua casa, dei suoi affari e delle sue proprietà, e sarà costretto a unirsi all’esercito imperiale.



Quando Yoon Chae-ok di Han, una donna specializzata nella ricerca di persone scomparse, giunge a Gyeongseong dalla Manciuria per applicare la sua abilità unica nella ricerca della madre scomparsa, le strade dei due personaggi si intrecciano. La loro indagine li conduce a un ospedale militare dove il generale Kato sta continuando i suoi sadici esperimenti sul popolo coreano.

Gli attori e i protagonisti

Park Seo-jun interpreta Tae-sang, un ricco uomo d’affari che gestisce un famoso banco dei pegni, la Casa del Tesoro d’Oro, a Gyeongseong Creature. La sua posizione permette a Tae-sang di conoscere tutto ciò che accade in città – o almeno questo è ciò che pensa. Sebbene Tae-sang sia in grado di ascoltare i pettegolezzi provenienti da tutti gli angoli della città, dalle famiglie ricche ai militari, all’inizio non sa cosa ci sia veramente dietro i casi di persone scomparse. Quando viene incaricato di trovare l’amante del commissario di polizia, uno dei tanti cittadini di Gyeongseong scomparsi senza lasciare traccia, Seo-jun inizia a svelare un pericoloso complotto.

Han So-hee interpreta Yoon Chae-ok, una donna specializzata nella ricerca di persone scomparse, in Gyeongseong Creature. È stata addestrata per la maggior parte della sua vita dal padre, imparando a sopravvivere in ambienti diversi mentre si spostava da un luogo all’altro. Una delle ricerche di Chae-ok, però, è personale: sta cercando la madre scomparsa.

Le indagini di Chae-ok la portano a Gyeongseong e Tae-sang è la persona di cui ha bisogno per aiutarla a trovare i pezzi rimanenti del puzzle. Sebbene Chae-ok e Tae-sang siano persone molto diverse, i loro obiettivi convergono nello stesso luogo: l’ospedale Ongseong. I ruoli più famosi di Han So-hee includono Yoon Ji-woo in My Name e Yu Na-bi in Nevertheless.

L’orrore soprannaturale come metafora

Mentre in tutto l’ambientazione di Gyeongseong Creature emergono accenni alle crudeli realtà del dominio coloniale, la serie riserva gli esempi più estremi, pur essendo romanzati, a un luogo in particolare: l’Ospedale di Ongseong. Analogamente alla serie televisiva antologica americana “The Terror,” che utilizzava l’orrore dei mostri per immaginare un resoconto romanzato della fallimentare spedizione nell’Artico del capitano John Franklin nel XIX secolo, Gyeongseong Creature utilizza elementi soprannaturali per comunicare il puro orrore della colonizzazione.

Nell’Ospedale di Ongseong ci sono creature mostruose, ma risultano molto meno agghiaccianti rispetto al generale giapponese che conduce un sistema di sperimentazione medica su uomini, donne e bambini. Sono infinitamente meno agghiaccianti rispetto ai devastanti impatti della colonizzazione e della guerra mondiale.

