“La Bella e la Bestia”, il live action della Disney che ha fatto sognare

Questa sera su Rai 1 andrà in onda “La Bella e la Bestia”, un film del 2017 diretto da Bill Condon, un remake dell’omonimo film d’animazione della Disney del 1991. Una pellicola che ha fatto sognare grandi e piccini.

“La Bella e la Bestia”, la trama

Nel cuore dell’Alsazia un giovane principe arrogante viene trasformato in una bestia orrenda e i suoi più fedeli servitori in oggetti, da una maga come punizione. Nel paesino di Villeneuve, Belle è una giovane e bella ragazza che vive lì col padre artista, Maurice. Un giorno, dopo essere stato attaccato da un branco di lupi sulla strada del mercato, Maurice trova rifugio in un castello in rovina. Il padrone del castello, la Bestia, rinchiude il malcapitato in una torre gelida e Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca. L’unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza finisce ospite forzato di quel luogo maledetto. Grazie al suo buon cuore Belle riuscirà a comunicare con la Bestia.

Una fiaba senza tempo

Gli effetti speciali utilizzati in questo film hanno reso ancora più magica la storia de “La bella e la bestia” che, già nella versione animata del 1991, aveva fatto sognare i più piccoli. Il film è stato un grande avvenimento e il pubblico è lo stesso di trent’anni fa, unito alle nuove generazioni di bambine e bambini che con questa fiaba imparano a non giudicare dalle apparenze, ma ad indagare nell’animo di una persona. È proprio questo il senso de “La bella e la bestia”: non bisogna giudicare l’aspetto fisico, ma avere la determinazione di conoscere chi ci circonda più a fondo, perché l’amore non nasce solo dalla bellezza, ma è in grado di rendere bella ogni cosa.

Alice Turiani