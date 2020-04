Jesus Christ Superstar, l’opera cult compie 50 anni

Compie 50 anni “Jesus Christ Superstar” l’opera rock composta da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice, diventata un cult tanto da ispirare l’omonimo film uscito nel 1973. A mezzo secolo di distanza dall’uscita del doppio album che poi diventò un musical, visibile gratis su Youtube, e un film in onda su Rete 4 a Pasqua.

Jesus Christ Superstar

Jesus Christ Supestar è un’opera rock composta da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice. Il musical si ispira alle vicende dell’ultima settimana della vita di Gesù (l’ingresso a Gerusalemme, il processo, la condanna a morte e la crocifissione). Esse vengono narrate dalla prospettiva originale del punto di vista di Giuda Iscariota, rappresentando il conflitto umano e ideologico tra i due personaggi.

Dalla censura al successo

La parte di Gesù era interpretata dal cantante dei Deep Purple, Ian Gillan. In quel periodo, con l’ascesa della filosofia hippy, l’uscita del disco creò scandalo. Addirittura la BBC che lo giudicò blasfemo e lo censurò a più riprese. Nonostante ciò, Jesus Christ Superstar ebbe un successo stratosferico, prima in vinile e poi sul grande schermo.

Il film

L’opera ha ispirato il film Jesus Christ Superstar del 1973. La pellicola è diretta da Norman Jewison, trasposizione sul grande schermo del musical omonimo di Tim Rice. Nel ruolo di Gesù Ted Neeley, mentre Murray Head aveva quello di Giuda, Yvonne Elliman quello di Maria Maddalena e Barry Dennen indossava i panni di Ponzio Pilato, sia nel disco che nel film. Per la loro interpretazione, Ted Neeley e Carl Anderson sono stati candidati al Golden Globe nel 1974.

Dove vederlo

Il tour del cinquantennale del musical, con l’attore Aaron LaVigne di Spider Man nel ruolo di Gesù, Delisco Beeks come Giuda e Jenna Rubaii-Maria Maddalena, è stato bloccato causa Covid-19. Fortunatamente, il re dei musical, Sir Andrew Lloyd Webber sul nuovo canale Youtube The Shows Must Go On, propone la produzione 2012 di Jesus Christ Superstar con Tim Minchin, Melanie C e Chris Moyles. Il film è andato in onda il venerdì di Pasqua su Rete 4.

