“Io prima di te”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes

Il film

Questa sera su canale 8 andrà in onda “Io prima di te”, un film del 2016 diretto da Thea Sharrock e tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes. Una storia d’amore che va oltre le difficoltà, i problemi e la malattia.

“Io prima di te”, la trama

Louisa Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese con la madre, il padre, la sorella Katrina, il nipotino e il nonno ed è fidanzata con Patrick, un giovane personal trainer. Ha 26 anni e passa da un lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. La ragazza è stata appena licenziata dal locale in cui lavorava da anni che ha chiuso per fallimento. Trova un nuovo lavoro presso la famiglia Traynor che cerca un’assistente per il figlio Will di 31 anni che ha avuto un incidente due anni prima rimanendo paralizzato sulla sedia a rotelle cambiando radicalmente la sua vita in un attimo. Louisa imparerà a conoscerlo e capirà che dietro la fredda corazza c’è ancora un ragazzo sensibile.

“Io prima di te”, il libro che insegna l’amore e il rispetto “Io prima di te” di Jojo Moyes, è un libro toccante, straziante, che sa regalarci lacrime e sorrisi, uscito nel 2012. Scopriamo le sue caratteristiche.

L’amore per ricominciare a vivere

Una storia d’amore potente e commovente, esattamente come raccontata nel libro di Jojo Moyes. Un inno alla vita e alla speranza, sia da parte di Louisa che da parte di Will. Le loro sono due vite diverse, completamente opposte. Lui ha vissuto tutto, fino al limite e una tragedia gli ha tolto ciò che aveva di più caro. Lei crede di aver vissuto tutto, l’amore per Patrick e per la sua famiglia la completano. Frequentandosi scopriranno che c’è dell’altro, l’entusiasmo, la passione e un diverso tipo di amore, quello che nessuno dei due aveva mai provato. Iniziare a vivere ed essere liberi, è questo ciò che ci insegna “Io prima di te”. Il cast brillante fa la sua parte.

Alice Turiani