Inferno, il film che parla di Dante e virus tratto dal libro di Dan Brown

Stasera su TV8 andrà in onda “Inferno”, il film tratto dal terzo libro della saga di Dan Brown. Il protagonista, il dottor Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, porterà avanti il suo lavoro e le sue indagini su un mistero legato a Dante Alighieri. Un thriller avvincente che vede il sommo poeta al centro della storia.

Il terzo libro della saga di Dan Brown

“Inferno” è il bestseller thriller scritto da Dan Brown. Il terzo della saga, dopo il Codice da Vinci e Angeli e demoni, che vede Tom Hanks nei panni del professor Langton. Il film è stato girato da Ron Howard, che, come sempre, ha saputo mettere in pratica la sua mente geniale. Girato interamente a Firenze, nel cast troviamo Felicity Jones, che interpreta il personaggio del sapiente medico Siena Brooks, Omar Sy che veste il ruolo di Christoph Bruder, un potente capo di un corpo militare speciale. Ben Foster, il cattivo, è un ricco ingegnere milionario che, ossessionato dall’ Inferno di Dante, cerca di diffondere nel mondo un virus letale.

Un film, una città, un eterno Dante

Il film Inferno di Dan Brown sembra seguire l’itinerario di una guida turistica. Come nei film precedenti, al centro di questo troviamo l’arte italiana, la letteratura, Dante, gli Uffizi. La Divina Commedia del sommo poeta traccia le linee dell’avventura, una corsa contro il tempo, tra Firenze, Venezia e Istanbul per salvare il mondo dalla Pandemia totale, dal virus dello sterminio. Ron Howard ha detto : “La gioia di lavorare ai film tratti da Dan Brown è che puoi andartene in giro per il Louvre, il Pantheon, gli Uffizi. Vedere la Venere del Botticelli e capire che questo dipinto è stato la linfa vitale del Rinascimento”. Oltre all’Inferno di Dante, alla sua maschera mortuaria, la mappa dell’inferno realizzata da Botticelli.

Sul ruolo della Divina Commedia, lo stesso Tom Hanks ha commentato:

“Dan Brown ci racconta un Inferno che viene creato sulla terra. Dante ci descrive un luogo specifico, ma lo ‘scienziato terrorista’ del film ci racconta invece che noi questo inferno lo stiamo creando: l’ambiente è a rischio, ci sono popolazioni che vivono in schiavitù, un inferno che abbiamo creato per altri membri dell’umanità: ma riusciamo a capirlo solo se lo vediamo in questo modo”.

