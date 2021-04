Il principe Filippo raccontato attraverso la serie tv “The Crown”

The Crown

Il Principe Filippo è stato raccontato attraverso l'acclamata serie tv Netflix "The Crown": ecco come il personaggio si è sviluppato.

Il principe britannico Filippo è morto all’età di 99 anni, questa mattina. Ha lasciato un segno indelebile nella famiglia reale e nel Regno Unito come marito e compagno della regina Elisabetta II. E se gli inglesi hanno familiarità con Filippo dopo più di mezzo secolo di impegni reali, molti di noi lo hanno conosciuto principalmente attraverso “The Crown” di Netflix. Una serie di enorme successo che ha debuttato nel 2016 e che descrive il lungo regno di Elisabetta.

Il giovane Filippo attraverso The Crown

Ritratto da Matt Smith (“Doctor Who”) all’inizio della serie, e da Tobias Menzies (“Game of Thrones”) nelle stagioni 3 e 4, il ritratto di Filippo “Crown” è stato spesso poco lusinghiero, se non addirittura antipatico. Nelle stagioni 1 e 2, il Filippo di Smith è il cattivo per eccellenza. Ha un broncio quasi costante, è spesso crudele con Elizabeth, geloso del suo potere e della sua fama, e freddo con i loro figli. Prende in giro la sua famosa pettinatura, la accusa di infedeltà (o, almeno, di impulsi infedeli), e si lamenta di ciò che percepisce essere la sua impotenza nella famiglia e nel governo. La serie implica anche che è collegato a uno degli scandali governativi più scandalosi del Regno Unito, l’affare Profumo del 1961, in cui uomini potenti venivano presentati a prostitute alle feste organizzate da un uomo chiamato Stephen Ward. Implica anche che durante il suo tour mondiale del 1956, Filippo fu infedele a Elisabetta, e che da ragazzo i suoi genitori lo incolparono della tragica morte nel 1937 di sua sorella, la principessa Cecilie, e di tutta la sua famiglia in un incidente aereo.

Il cambiamento nella terza e quarta stagione

Nella terza stagione, quando Menzies assume il ruolo, Phillip è ritratto come un uomo più morbido alle prese con la mezza età. Viene a patti con sua madre e i suoi sentimenti di fallimento, meglio illustrati in un episodio in cui diventa ossessionato dallo sbarco sulla luna del 1969. Viene mostrata maggiore lealtà per Elizabeth e un coinvolgimento paterno la principessa Anne (Erin Doherty). Nella quarta stagione, Phillip ed Elizabeth passano in secondo piano rispetto al più giovane dramma reale, poiché la principessa Diana (Emma Corrin) viene introdotta nella serie, e la stagione si consuma con la sua relazione con il principe Carlo (Josh O’Connor). Quando incontra Diana, Phillip è un suo convinto sostenitore e mentre il loro matrimonio tra Carlo e Diana si sgretola, nel corso degli episodi, Phillip è tra i membri della famiglia reale che fanno pressione per tenere insieme la coppia, anche se in una scena emozionante nel finale della stagione 4, lui e Diana sono ritratti in duro conflitto .

Un ritratto controverso

Anche se “The Crown” ritrae spesso Filippo sotto una luce negativa, la serie gli da il merito di aver contribuito a modernizzare la monarchia. Un esempio? Prendendo la decisione di trasmettere l’incoronazione di Elisabetta.

Suggerisce anche l’importanza di Filippo nel successo di Elisabetta come monarca (anche se gli ci sono voluti tempo e sforzi significativi per accettare il suo ruolo di subordinato). Non conosceremo mai veramente i meccanismi interni della famiglia reale, tra le figure pubbliche più private che esistano. La loro popolarità si basa, in effetti, proprio su questa sorta di “amabile distanza”. È questa inconoscibilità che rende “The Crown” così coinvolgente.

