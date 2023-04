“Il paziente inglese”, il film tratto dal romanzo di Michael Ondaatje

Amore e guerra. Ci sono tematiche più presenti di queste nel cinema e nella letteratura? “Il paziente inglese”, film capolavoro che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 su LA7D non fa eccezione. I due temi, quello bellico e quello sentimentale, si mescolano insieme con risultati straordinari.

Un film meraviglioso che va visto almeno una volta nella vita, così come il romanzo da cui è tratto, per l’appunto “Il paziente inglese“, scritto dall’autore singalese naturalizzato canadese Michael Ondaatje, andrebbe letto almeno una volta nella vita.

“Il paziente inglese”, un film da non perdere

“Il paziente inglese” racconta una macro storia, quella della Seconda Guerra Mondiale che ha distrutto popoli e mondi, ed una micro storia, quella di un’infermiera di nome Hana che assiste il misterioso László Almásy, dalla donna soprannominato “il paziente inglese”, un soldato gravemente ferito e ustionato che sembra tormentato da ciò che ha vissuto.

Attraverso un diario, gelosamente custodito dall’uomo, e i racconti sconnessi e allucinati, Hana scopre l’universo che si cela dietro lo sguardo vitreo del suo paziente.

La pellicola, che ha immediatamente riscosso grande successo, è uscita nelle sale cinematografiche nel 1996. È ambientata nelle campagne senesi, in un convento abbandonato vicino Pienza.

Si tratta di un film diretto da Anthony Minghella, che annovera fra i membri del cast moltissime stelle del cinema mondiale, fra cui Ralph Fiennes, che veste i panni del protagonista, Juliette Binoche nel ruolo dell’infermiera Hana, e poi anche Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, e Julian Wadham.

“Il paziente inglese” di Anthony Minghella è piaciuto così tanto da ottenere moltissimi riconoscimenti prestigiosi. Con ben 9 statuette Oscar, 2 Golden Globe e 6 BAFTA, si tratta di una pellicola memorabile, che regala grandi emozioni. È proprio grazie alla meravigliosa interpretazione in questo film che Juliette Binoche è stata premiata con l’Oscar come attrice non protagonista e l’Orso d’argento a Berlino come miglior attrice nel 1997.

Il romanzo di Michael Ondaatje

Sul finire del secondo conflitto mondiale, tre uomini e una donna si rifugiano in una villa sulle colline di Firenze. Al piano superiore giace, gravemente ustionato in un incidente d’aereo e accudito dall’infermiera Hana, il misterioso «paziente inglese». Dai suoi racconti, allucinati dalla morfina, riemergono l’amore travolgente per Katharine e le avventurose peregrinazioni nel deserto.

Intorno alla sua convalescenza s’intrecciano le vicende degli altri abitatori della villa: Hanam Caravaggio, un ladro che lavora per i servizi segreti, e Kip, un sikh, abile artificiere. La memoria, i miti e le leggende dei quattro protagonisti, lacerati e turbati dall’esperienza della guerra, ripercorrono la storia di un’epoca, e ci permettono di giudicarla. Ma “Il paziente inglese” è soprattutto una grande storia d’amore, un sogno emozionante, animato da una trascinante tensione lirica, ambientato in un fragile Eden, troppo vicino all’Apocalisse.

Michael Ondaatje

Nato il 12 settembre 1943 in Sri Lanka, Michael Ondaatje è uno scrittore, poeta e regista singalese naturalizzato canadese. Ha iniziato a scrivere poco dopo i vent’anni, cimentandosi nella poesia e pubblicando le prime raccolte rispettivamente nel 1963 e nel 1969. Dopo un paio di esperimenti che si concretizzano nella fusione di versi e prosa, Ondaatje si è affermato nel panorama nazionale ed internazionale grazie ai suoi romanzi, fra cui spicca senza ombra di dubbio “Il paziente inglese”, con cui lo scrittore ha ottenuto il Booker Prize e da cui è stato tratto il capolavoro di Anthony Minghella vincitore di 9 Statuette, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas e Colin Firth.