“Il costume da torero” di Brunori Sas, una canzone per ritrovare il coraggio di cambiare le cose

Le cose non cambieranno mai se non partiamo noi, dal nostro piccolo, insignificante, esempio. Brunori Sas ci regala un grande insegnamento con “Il costume da torero“, brano uscito nel 2017 con il disco A casa tutto bene.

Lo ha raccontato Giovanni Pascoli con il concetto del fanciullino: dentro ciascuno di noi c’è un eterno bambino, un pezzetto di anima che rimane incontaminato dagli urti della vita, che ci parla, e a cui possiamo parlare. Spesso resta celato agli occhi, ma esiste. Sta a ognuno di noi riuscire a custodirne l’immagine e gli insegnamenti, anche quando la leggerezza sembra scomparire del tutto.

“Il costume da torero” ricorda l’idea di pascoliana memoria sia nell’arrangiamento musicale, orecchiabile e leggero, sia nella scelta della voce protagonista, un coro di bambini, sia nel testo, ricco di immagini in cui la leggerezza dell’infanzia si mescola alla consapevolezza del presente, pesante e spesso insensato.

Nella sua canzone, infatti, Brunori intesse un dialogo fra il sé del presente e il bambino che vi si nasconde. Lo scarto fra realtà e ideale fluisce nelle immagini che si rincorrono e nel contrasto dato dalla leggerezza dell’impianto musicale: il ricordo dell’antico travestimento da torero, i sogni che parlano di castelli, magie e mondi salvati si misurano con l’assenza, con la mancanza di senso del presente.

“Il costume da torero” non è una canzone triste. Un po’ malinconica, sicuramente, lo è. Ma dal dialogo fra i due alter ego del protagonista risulta una riflessione profonda su cosa significhi vivere, anche quando ci si sente svuotati di senso.

Il mondo non sarà un posto meraviglioso, ma può diventarlo se solo noi siamo disposti a credere in un suo miglioramento. Sapere di poter fare qualcosa nel proprio piccolo per far crescere il luogo che abitiamo: questa è l’unica magia di cui abbiamo bisogno, ed è la verità che ci consegna Brunori con la sua tenera canzone.

“Ma non sarò neanche tanto stupido Da credere che il mondo Possa crescere se non parto da me”.

Tutto quello che mi passa

Per la testa sembra avere senso

Quando penso che la vita

Forse un senso non ce l’ha

Certo non è bello

Quando guardo il mio castello in aria

E penso che un castello

Sulla Terra così bello non ci sta

La mia età non è questa

è almeno la metà



Passami il mantello nero

Il costume da torero

Oggi salvo il mondo intero

Con un gioco di magia



Non sarò mai abbastanza cinico

Da smettere di credere

Che il mondo possa essere

Migliore di così

Tutto quello che mi serve adesso

è ritrovarmi con me stesso perché spesso

Con me stesso ritrovarmi non mi va



Certo non si può nemmeno stare

Tutto il giorno a disegnare

Una casetta con il sole

Quando il sole se ne va

La realtà è una merda

Ma non finisce qua



Passami il mantello nero

Il costume da torero

Oggi salvo il mondo intero

Con un pugno di poesie

Non sarò mai abbastanza cinico

Da smettere di credere

Che il mondo possa essere

Migliore di com’è

Ma non sarò neanche tanto stupido

Da credere che il mondo

Possa crescere se non parto da me.