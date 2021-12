“Il calendario di Natale”, un magico film sull’amore

Il film

Un nuovo film tra le nostre proposte natalizie: “Il calendario di Natale” è una pellicola del 2018 diretta da Bradley Walsh che racconta le vicende di una giovane fotografa alle prese con un magico calendario dell’Avvento lasciatole in eredità dalla nonna.

“Il calendario di Natale”, la trama

Abby Sutton è una fotografa di grande talento, ma che tuttavia non riesce a ottenere il successo che merita. Durante il periodo natalizio, la giovane riceve dal nonno un regalo molto speciale: un calendario dell’avvento che sua nonna ha voluto destinarle prima di morire. Il calendario, però rivela avere poteri particolari, sembra infatti prevedere il futuro. Qualsiasi regalo racchiuda per Abby finisce puntualmente per trasformarsi in realtà, indicandole la giusta direzione da seguire. I giorni passano e finalmente Abby sembra aver intrapreso la giusta strada. La vita le sorride, ma al cuore non si comanda. La giovane si trova a dover scegliere tra Ty, il ragazzo incontrato grazie alle premonizioni del calendario e Josh, l’amico di sempre.

“Mamma ho perso l’aereo”, il più classico dei film di Natale “Mamma ho perso l’aereo” è un film del 1990 diretto da Chris Columbus che racconta le avventure di un ragazzino rimasto a casa da solo

Una buona commedia sentimentale

“Il calendario di Natale” è un film fresco e attuale in quanto molti giovani possono rispecchiarsi nella protagonista Abby e nelle difficoltà ad ingranare la marcia della vita, sia lavorativamente che sentimentalmente. La svolta rispetto alle altre commedie natalizie si trova nell’elemento di magia del calendario regalatole dai nonni, un oggetto che se solo fosse reale sarebbe d’aiuto a molte persone. Dopo le svolte positive della vita però c’è la questione amorosa che prende il via dal calendario ma deve essere ragionata. I sentimenti, infatti, non possono essere decisi a tavolino o predetti da qualche elemento incantato. La difficoltà per Abby sarà proprio quella di imparare ad ascoltare il cuore e scegliere a chi dedicare il proprio amore.

Alice Turiani