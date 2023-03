Friends: Jennifer Aniston parla della mancanza d’inclusività nella serie

Friends è stata sicuramente la sitcom più famosa e seguita di sempre. Tutt’ora, a distanza di decenni, continua ad essere guardata con entusiasmo e citata su ogni social. È innegabile però che la comicità e l’ironia del tempo sono sensibilmente cambiate rispetto ad oggi. Poca inclusione, battute sessiste, omofobe, offensive per la Gen Z che porta sempre di più avanti una comunicazione inclusiva e diversificata. Riguardo ciò si è recentemente espressa Jennifer Aniston, star della sitcom, affermando quanto negli anni ’90 nessuno stesse lì a chiedersi del politically correct o altro di simile.

Jennifer Aniston parla di Friends

Jennifer Aniston ha recitato in commedie per quasi 30 anni, dal lancio di “Friends” della NBC nel 1994 fino all’imminente uscita del suo ultimo film su Netflix “Murder Mystery 2”, il che significa che ha avuto un posto in prima fila per vedere i cambiamenti dei gusti comici nel corso di tre decenni. La Aniston ha recentemente dichiarato all’AFP (via Yahoo News) che “la commedia si è evoluta” così tanto che oggi è un po’ difficile essere divertenti.

“Ora è un po’ difficile perché bisogna stare molto attenti, il che rende davvero difficile per i comici, perché il bello della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita”, ha detto la Aniston. “[In passato] potevi scherzare su un bigotto e farti una risata – era isterico. E si trattava di educare le persone su quanto fossero ridicole. E ora non ci è permesso farlo”.

“C’è un’intera generazione di persone, di ragazzi, che ora tornano a guardare gli episodi di ‘Friends’ e li trovano offensivi”, ha aggiunto la Aniston. “C’erano cose che non erano intenzionali e altre… beh, avremmo dovuto pensarci bene – ma non credo che ci fosse la sensibilità che c’è ora”.

La Aniston ha concluso: “Tutti hanno bisogno di divertimento! Il mondo ha bisogno di umorismo! Non possiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto negli Stati Uniti. Tutti sono troppo divisi”.

Lisa Kudrow e l’inclusione in Friends

Negli ultimi anni “Friends” è stato criticato per la sua mancanza di diversità e inclusione. Una volta Lisa Kudrow, componente del cast, è salita alla ribalta dei giornali per aver detto che se lo show fosse mai tornato o fosse stato rebootato “non ci sarebbe stato un cast di soli bianchi”. Parlando con il Daily Beast l’anno scorso, la Kudrow ha dato un senso alla mancanza di diversità dello show dicendo che i creatori di “Friends” David Crane e Marta Kauffman non avevano “alcun diritto” di raccontare storie di persone di colore, data la loro provenienza.

“Beh, mi sembra che sia stato creato da due persone che sono andate a Brandeis e hanno scritto delle loro vite dopo il college”, ha detto Kudrow. “E soprattutto per gli show, quando si tratta di commedie incentrate sui personaggi, si scrive ciò che si conosce. Non hanno il diritto di scrivere storie sull’esperienza di essere una persona di colore”.

Tutti e sei i personaggi principali di “Friends” erano bianchi, e lo show ha raramente visto attori di colore in ruoli di rilievo nel corso di 10 stagioni e 236 episodi. Lauren Tom, Gabrielle Union, Mark Consuelos e Craig Robinson sono apparsi nello show in piccoli ruoli di supporto, mentre Aisha Tyler, l’attore di colore più importante della serie, ha recitato solo in nove episodi.

Lo scorso luglio la Kauffman ha annunciato di essere così “imbarazzata” e di sentirsi così “in colpa” per la mancanza di diversità in “Friends” che ha donato 4 milioni di dollari per creare la Marta F. Kauffman ’78 Professorship in African and African American Studies alla Brandeis University. Il programma “sosterrà un illustre studioso che si concentri sullo studio dei popoli e delle culture dell’Africa e della diaspora africana”.