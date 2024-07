“Fiore mio”, il primo film scritto e diretto dal Premio Strega Paolo Cognetti

Dall'economia alle espressioni entusiastiche fino al "caos" italiano: ecco come cambia lingua e slang italiani secondo un recente studio di Preply

Non sei ancora in vacanza e vuoi buttarti in una lettura coinvolgente che ti dia già le vibes delle ferie? Ecco 5 libri che fanno per te.

Hermann Hesse, profondamente innamorato dell'Italia, ha spesso inserito nelle sue opere riferimenti alla cultura del "bel paese dove el sì sona"; lo dimostrano i delicati versi che l'autore dedica alla sua amata, paragonandola alle donne che hanno infiammato i grandi artisti e poeti italiani.

Scopri "Il giardino di Les Mathurins a Pontoise" di Camille Pissarro, l'opera d'arte che rappresenta una vera e propria ode ai fiori e in generale alla natura

vi segnaliamo il nuovo libro autobiografico del cantautore italiano Gianluca Grignani con prefazione di Irama