“Fino a qui”, la canzone di Alessandra Amoroso sull’importanza di rialzarsi

Sanremo 2024 è stato l’anno del debutto al Festival di Alessandra Amoroso. L’artista salentina, che deve la sua fortuna ad “Amici”, è in gara con “Fino a qui”. Prima di questa edizione aveva calcato il palco solamente come ospite, accanto a Valerio Scanu e Emma, ma quest’anno è la vera protagonista ed è anche motivo di rinascita.

“Fino a qui”, la canzone di Alessandra Amoroso

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Una canzone per riprendere la propria carriera in mano

Alessandra Amoroso si è finalmente messa in gioco come protagonista sul palco più famoso della musica italiana. Sull’Ariston, la cantante leccese ha scelto di far partire una nuova fase della sua vita, di riprendere in mano la sua carriera brillante dopo un periodo di pausa, dovuto anche agli attacchi che l’artista ha ricevuto sui social da parte degli haters, a cui si è rivolta con una lettera aperta che ha letto nei giorni scorsi a Sanremo.

In conferenza stampa, Alessandra Amoroso ha spiegato come la rabbia fosse stata l’unica reazione agli insulti ricevuti quotidianamente per mesi:

“In un momento in cui sarei voluta scappare ho portato a termine il tour nei palazzetti per rispetto del mio pubblico e di chi lavora con me. Una volta finiti i miei impegni mi sono presa del tempo per me, sono scappata in Colombia e non sentivo la necessità di tornare. Una mattina del 28 febbraio una chiamata del mio migliore amico mi ha fatto capire che dovevo tornare e riprendermi tutto. Ora sono qua con un brano autobiografico dove posso dire davvero fino a qui tutto bene”.

Un brano molto intimo

Il pezzo che porta a Sanremo “Fino a qui”, di cui è anche autrice, è un brano molto intimo e parla di speranza, fiducia nel futuro e capacità di affrontare le difficoltà quando sembrano schiacciarti.

Per descrivere le cadute nella vita, Alessandra Amoroso utilizza la metafora “un volo giù dal grattacielo”, una caduta dalla quale sembra impossibile rialzarsi diventa invece un modo per imparare a volare. Questa immagine forte è al centro del ritornello della canzone. La cantante ripete a se stessa “Fino a qui tutto bene” e lo fa perché è in grado di affrontare la propria vita con una leggerezza in grado di donare, a volte, anche felicità, perché alla base di un pensiero costruito sulla gratitudine, c’è la speranza.

E siamo tutti felici di vedere Alessandra Amoroso in una nuova veste, con un’eleganza disarmante e con la sua voce da sempre unica nel panorama musicale italiano, prendere il centro del palco con il suo talento che, quest’anno, non passerà inosservato.

