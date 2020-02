Che cos’è l’Amore? La spiegazione in “Midnight in Paris”

Midnight in Paris è il film del 2011 diretto da Woody Allen. Questa pellicola interamente dedicata a Parigi e alle sue magiche atmosfere, si è aggiudicata il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Gil e la fidanzata Inez sono due americani in viaggio a Parigi: nelle sue solitarie passeggiate, Gil viene catapultato in un altro tempo, nella Parigi degli anni Venti. Gil, che di mestiere fa lo scrittore, ha così l’opportunità di incontrare i suoi grandi miti, come Salvador Dalì, Pablo Picasso, Francis Scott Fitgerald e Ernest Hemingway, che gli donerà uno dei più grandi insegnamenti della vita. Cosa è l’Amore? Ecco il discorso di Hemingway sull’amore.

“Tutti gli uomini temono la morte. È una paura naturale che ci consuma tutti. Temiamo la morte perché sentiamo che non abbiamo amato abbastanza o non abbiamo amato affatto, che alla fine sono la stessa cosa. Comunque, quando fai l’amore con una donna davvero eccezionale, una che merita il massimo rispetto in questo mondo e che ti fa sentire davvero potente, quella paura della morte sparisce completamente. Perché quando condividi il tuo corpo ed il tuo cuore con una donna eccezionale il mondo svanisce. Voi due siete le uniche persone nell’intero universo. Stai conquistando quello che non molti uomini hanno conquistato prima, hai conquistato il cuore di una donna eccezionale, la cosa più vulnerabile che lei può offrire ad un’altra persona. La morte non indugia più nella mente. La paura non annebbia più il tuo cuore. Solo la passione per vivere, e per amare, diventa la tua unica realtà. Questo non è un compito facile, per esso ci vuole un insormontabile coraggio. Ma ricorda questo, nel preciso momento in cui farai l’amore con una donna davvero eccezionale ti sentirai immortale!”

