Film di Natale: perché li amiamo così tanto?

Anno dopo anno, il piccolo schermo ci sommerge in un tripudio di film di Natale. Sì, quei film smielati con titoli che, nonostante la loro natura scontata e interpretazioni discutibili, conquistano il nostro pubblico, che li consuma avidamente, sia con orgoglio che con piacere colpevole.

La domanda è: perché siamo così attratti da questi racconti? Leggendo il parere di esperti di salute mentale andiamo ad analizzare questa nostra “passione” non tanto segreta per i film di Natale.

Ne abbiamo parlato in una nuova puntata di Culture Days:

Film di Natale: una certezza in tempi incerti

I migliori film di Natale sono celebri per la loro trama prevedibile e le ambientazioni festive. Nonostante la nostra tendenza a deridere questa formula, gli esperti suggeriscono che il nostro cervello, specialmente in periodi di incertezza come quella che stiamo vivendo, ama la certezza.

“Il cervello umano ama gli schemi e la prevedibilità, soprattutto quando siamo stressati”, afferma Kati Morton, terapeuta familiare. In un mondo complicato, questi film diventano un rifugio rassicurante, offrendo un’esperienza più semplice e priva delle incognite della vita reale.

Soluzioni semplici per problemi complessi

Quest’anno, più che mai, sembra che il pubblico si stia aggrappando a questi film di Natale per la loro capacità di fornire risposte semplici a problemi complessi. Secondo Morton, “E tutto si risolve in un’ora e mezza!”. In un periodo in cui la vita quotidiana sembra presentare più domande che risposte, i film di Natale per famiglie diventano una fonte di conforto e fuga da una realtà difficile.

La positività sottolineata in questi film di Natale è un potente antidoto, specialmente durante le festività. Saniyyah Mayo, terapeuta familiare, afferma che “Le persone tendono a guardare gli smielati film di Hallmark durante le feste perché sono positivi, anche se prevedibili”. In un periodo in cui le statistiche indicano un aumento della depressione durante le festività, questi film offrono un momento di ottimismo, anche se temporaneo.

Film che fanno bene al nostro cervello

Guardare film smielati, specialmente quelli a tema festivo, ha un impatto chimico sul nostro cervello. Stimolano il rilascio di dopamina e ossitocina, contribuendo a migliorare il nostro umore.

“Le vacanze sono stressanti, soprattutto quest’anno, e poter attingere a un mondo in cui tutto sembra funzionare è un rifugio”, spiega Morton. Questo “colpo di dopamina” diventa un modo per calmare il sistema nervoso in periodi di stress.

Secondo T. Makana Chock, psicologa dei media, i film di Natale più belli offrono una via di fuga per soddisfare bisogni specifici. Gli esseri umani guardano i media per soddisfare determinati bisogni, tra cui affetto emotivo e la distrazione temporanea dalle tensioni della vita. Questi film diventano come una sorta di “cibo di conforto” mediatico, fornendo momentaneo sollievo e persino un aumento delle endorfine.

Il fascino del lieto fine

Il nostro cervello è naturalmente predisposto a cercare lieti fini. Anita Kanti, life coach, sostiene che “il nostro cervello ama sentirsi bene” e la struttura di questi film aiuta a creare un senso di vicinanza nelle storie umane. I lieti fini, infatti, ci ricordano l’importanza di risolvere i problemi in modo semplice, offrendo un messaggio di speranza e resilienza.

I più bei film di Natale attingono anche alle nostre intuizioni morali. Chock sottolinea come le trame, spesso incentrate su personaggi che abbracciano valori come l’amore, la famiglia e la generosità, possano risuonare con la nostra sensibilità morale.

La rappresentazione di personaggi che passano dall’essere outsider a far parte di una comunità riflette il nostro desiderio di connessione e appartenenza. Queste pellicole catturano portandoci in un mondo di tradizioni natalizie idilliache.

Questi film di Natale riescono a catturare “le gioie delle tradizioni natalizie”, offrendo uno sguardo straordinario e fantasioso verso un mondo in cui tutto sembra possibile. Nonostante la consapevolezza dell’irrealismo delle trame, ci permettiamo di sognare e immaginare, regalandoci momenti di semplice piacere e benessere.

In definitiva, i film di Natale smielati possono essere considerati una sorta di medicina per l’anima, un rimedio semplice e accessibile che ci offre comfort, positività e un fugace ritorno a un mondo dove tutto può avere un lieto fine.

