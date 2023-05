Festa della mamma, 5 serie tv che parlano del rapporto fra mamme e figli

In occasione della Festa della mamma, ecco 5 serie tv che affrontano il tema del rapporto madre e figli da non perdere assolutamente!

La Festa della mamma è ormai alle porte. Per l’occasione, oggi vogliamo suggerirvi 5 serie tv incentrate sul rapporto madri e figli che accontenteranno i gusti di qualunque spettatore, dagli amanti dei thriller agli appassionati di sit-com, da chi ha voglia di guardare un cult dell’intrattenimento a chi desidera buttarsi su qualcosa di nuovo e fresco. Scopriamo subito tutti i titoli in questione!

5 serie tv da guardare in occasione della Festa della mamma

“Una mamma per amica”, disponibile su Netflix

Non potevamo iniziare il nostro articolo sulle serie tv che celebrano il rapporto fra mamma e figli non citando una serie cult che al momento è disponibile su Netflix. “Una mamma per amica” è la storia di Lorelai e Rory Gilmore, mamma e figlia legate da un rapporto speciale che, come ricorda il titolo, va ben oltre la canonica relazione che si instaura fra genitori e figli. Premiato per la sceneggiatura, gli attori e la trama, “Una mamma per amica” è perfetta da guardare insieme alle vostre madri sia che stiate facendo un rewatch sia che non l’abbiate mai vista. Non perdetevela! Non ve ne pentirete!

“Stranger things”, disponibile su Netflix

Chi lo direbbe mai? Eppure, il famoso ed amato “Stranger things” tratta al suo interno anche la tematica del rapporto fra mamma e figlio. Non lo vediamo soltanto con Joyce Byers e i figli Will e Jonathan, ma anche con la mamma di Mike e Nancy e nel legame indissolubile che unisce Undici alla sua madre biologica. Dietro alla storia della città di Hawkins e del suo doppio nel “Sottosopra”, infatti, i temi trattati in “Stranger things” sono molteplici e profondi. Una serie tv da non perdere se amate i thriller soprannaturali e siete nostalgici degli anni ’80!

“Fleabag”, disponibile su Amazon Prime Video

Se invece preferite le serie tv più realistiche e ambientate nella contemporaneità, vi suggeriamo di dare un’occhiata a “Fleabag”, la serie tv pluripremiata che, nata da un testo teatrale, racconta la vita di Fleabag, giovane donna alle prese con il caos londinese ed una famiglia disfunzionale in cui rivestono un ruolo fondamentale la mamma e la matrigna. Una serie tv che fa rimanere incollati allo schermo grazie ad una trama avvincente che ci fa sentire meno soli nelle insidie del quotidiano e ad una sceneggiatura potente ed ironica.

“The good mothers”, disponibile su Disney +

Andiamo ad una novità disponibile su Disney +, che già dal titolo ci mostra che una delle tematiche principali è proprio quella che lega mamma e figli. Si tratta di “The good mothers”, serie tv di produzione italiana basata su fatti realmente accaduti. La storia è ambientata nella Calabria del 2010, dopo la sparizione di Lea Garofalo, che aveva scelto di abbandonare la ‘Ndrangheta insieme alla figlia Denise.

“The good mothers” è la storia del magistrato Anna Colace, che sceglie di combattere la criminalità organizzata coinvolgendo le donne, madri e mogli dei mafiosi, nell’azione di giustizia, così da indebolire la gerarchia mafiosa e tentare di dare un futuro migliore a queste donne e ai loro figli.

“Workin’ moms”, disponibile su Netflix

Infine, vi segnaliamo una carinissima serie tv di produzione canadese disponibile su Netflix. “Workin’ moms” è interamente incentrata sulla figura della mamma lavoratrice, che deve destreggiarsi fra gli impegni professionali e la vita da mamma.

Fresca e irriverente, “Workin’ moms” vede protagoniste quattro amiche che si muovono nella Toronto dei nostri giorni cercando di bilanciare il loro lavoro, la vita familiare e la vita amorosa. Una serie tv che si presta al binge watching e che non mancherà di certo di farvi sorridere e riflettere.