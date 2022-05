La “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom diventa un film

dal libro al cinema

I diritti cinematografici di “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom sono stati opzionati da Colorado Film. Ad annunciarlo Magazzini Salani, marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) che ha pubblicato il bestseller di successo.

Pubblicato a puntate su Wattpad, il romanzo è poi stato notato da Magazzini Salani che ne ha pubblicato un’edizione rivista e aggiornata a maggio 2021. In pochi mesi Fabbricante di lacrime entra nel cuore delle lettrici e dei lettori e grazie alla forza del passaparola online, alimentato da TikTok, si trasforma in un vero e proprio caso editoriale da 275.000 copie vendute. A inizio 2022 detiene per ben cinque settimane consecutive il primo posto della classifica generale dei libri più venduti in Italia e ancora oggi rimane saldamente tra i primi quattro. Il romanzo è anche in corso di pubblicazione nei principali paesi in Europa e in Oriente.

«Non potevamo immaginare maniera migliore di festeggiare il primo compleanno di Fabbricante di lacrime – dichiara Gianluca Mazzitelli, Amministratore Delegato di Adriano Salani Editore – che annunciare la sua futura trasposizione cinematografica. Siamo felicissimi per questo ulteriore traguardo raggiunto da Erin che si somma al riconoscimento avuto al Salone del libro di Torino come libro più venduto nel primo quadrimestre del 2022 e al successo nella vendita dei diritti sui mercati internazionali. Lettori e lettrici di tutte le età stanno confermando che è sua la storia d’amore più bella dell’anno.»

I primi commenti

L’autrice scrive da sempre sotto pseudonimo e ha scelto di mantenere l’anonimato. Di lei sappiamo che ha meno di 30 anni, vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per le storie e le scrittura. Ancora fatica a credere all’enorme successo di Fabbricante di lacrime, che ha ormai superato tutte le sue più felici aspettative entrando nel cuore dei lettori.

«Siamo eccitati ed emozionati di avere l’opportunità di curare l’adattamento audiovisivo di questo unico ed eccezionale caso editoriale. – dichiara Alessandro Usai, Amministratore Delegato di Colorado Film – Colorado Film è convinta di poter replicare con questo titolo il successo avuto nelle sale cinematografiche con le proprie produzioni più recenti, avendo massima cura nel preservare i contenuti e lo stile che tanto hanno conquistato le lettrici e i lettori del libro.»

Il lavoro di sviluppo sull’adattamento del libro in forma di sceneggiatura è già cominciato e a breve partirà anche il delicato lavoro di casting per la scelta dei due protagonisti, con l’obiettivo di essere sul set a inizio del 2023.