“Emma”, la miniserie ispirata al romanzo di Jane Austen

"Emma" è la miniserie televisiva britannica del 2009 basata sull'omonimo romanzo di Jane Austen. Nel 2010 l'attrice protagonista Romola Garai ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2011 come "Miglior attrice in una miniserie".

Stasera 19 luglio 2023 su Tv2000 alle ore 20:53 andrà in onda "Emma", la miniserie televisiva britannica del 2009 diretta da Jim O'Hanlon con Michael Gambon e Romola Garai e basata sull'omonimo romanzo di Jane Austen.

Emma

La protagonista, rimasta padrona assoluta della casa dove vive dopo il matrimonio della sorella, si trova a gestire il piccolo mondo che le ruota intorno con una buona volontà alquanto presuntuosa. Accolta in casa una giovane ragazza, Henriette Smith, Emma cerca di maritarla adeguatamente. Tra i possibili pretendenti sceglie per lei Elton, il vicario del paese, inducendola a rifiutare al con tempo l’offerta di Martin, un rispettabile agricoltore del luogo. Ma ogni piano salta quando in realtà si scopre che Elton, in fondo un arrampicatore sociale, voleva invece sposare Emma. Fra i tanti personaggi che la circondano, l’unico in grado di dire la verità a Emma, e di farle notare i suoi difetti e le sue debolezze, è l’ amico Knightley, suo vicino e fratello maggiore del cognato. Alla fine sarà proprio lui a sposarla, mentre Henriette convolerà a nozze con il giovane Martin, precedentemente respinto.

Emma Woodhouse, la protagonista della storia, è una giovane donna bellissima, intelligente, un poco viziata. Sua madre morì quando lei era ancora piccola. La ragazza è la padrona di casa da quando sua sorella maggiore si è sposata. Ella viene descritta come una donna compassionevole verso i poveri, ma che, allo stesso tempo, possiede un forte senso delle classi sociali. Notevoli sono, inoltre, il suo affetto e la sua pazienza nei confronti del padre ipocondriaco. Sebbene sia una donna giudiziosa, Emma commette alcuni errori piuttosto seri, imputabili principalmente alla sua inesperienza e alla convinzione di essere sempre nel giusto. Malgrado si sia ripromessa di non sposarsi, le piace molto combinare matrimoni per gli altri. Nel romanzo ella si innamora di Frank Churchill, ma il sentimento per l’uomo svanisce in fretta.

Il romanzo

La miniserie è tratta dal romanzo della scrittrice inglese Jane Austen, pubblicato per la prima volta anonimo nel 1815. “Emma” appartiene agli scritti cosiddetti “della maturità” di Jane Austen: tema fondamentale del romanzo è il fraintendimento in amore. La protagonista Emma Woodhouse è descritta nel paragrafo di apertura del libro come bella, intelligente e ricca. Prima di iniziare a scrivere il libro, la Austen scriverà: “Sto per descrivere un’eroina che non potrà piacere a nessuno, fuorché a me stessa”. Anche in questo romanzo Jane Austen pone al centro della sua narrazione le atmosfere, i desideri e i vissuti della gentry inglese di inizio Ottocento, riuscendone a restituire gli odori e le dinamiche più profonde.

