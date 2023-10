Elemental: la Pixar e il primo personaggio non binario

Ispirato da una storia vera, Elemental porta gli spettatori in un viaggio visivo spettacolare e ricco di emozioni, affrontando temi come l'immigrazione, i legami familiari e persino le differenze di classe.

Nonostante il film non abbia ottenuto subito il successo e il plauso di altri film Pixar dopo la sua uscita al cinema, ha conquistato un seguito fedele dopo essere approdato su Disney+, raggiungendo oltre 26 milioni di visualizzazioni.

Un nuovo successo Pixar

“Elemental”, l’ultimo film della Pixar , si concentra sugli abitanti di Elemental City, tutti composti da terra, aria, acqua o fuoco. Inizialmente, Ember Lumen (interpretata da Leah Lewis) crede che gli elementi non possano mescolarsi, grazie a suo padre. Così, intraprende un viaggio con Wade Ripple (interpretato da Mamoudou Athie) per vedere il mondo sotto una luce completamente nuova. Nel cast ci sono anche Catherine O’Hara nel ruolo di Brook Ripple, la madre di Wade, e Ronnie del Carmen nel ruolo di Bernie, il padre di Ember.

Molti fattori contribuiscono all’enorme successo di Elemental in streaming. Uno dei motivi evidenti è la splendida storia d’amore tra i protagonisti, Ember e Wade, che regala momenti commoventi e un umorismo leggero basato sulle peculiarità dei loro rispettivi elementi. Ma c’è un motivo meno evidente per cui Elemental è stato accolto così calorosamente: l’attenzione ai dettagli e l’importanza data alla rappresentazione LGBTQ+ della Pixar, con l’introduzione del personaggio di Lake.

Lake di Elemental è il primo personaggio non binario della Pixar

Come suggerisce il titolo, Elemental è ambientato in un mondo in cui esistono quattro diverse popolazioni legate agli elementi: aria, acqua, fuoco e terra. Lake Ripple, il primo personaggio non binario della Pixar, appartiene all’elemento acqua ed è il fratello minore di Wade Ripple, uno dei protagonisti del film.

Lake appare brevemente quando Wade porta Ember a casa per presentarla alla sua famiglia. Nella scena in sala da pranzo, Wade presenta Lake come sua “sorellina” e presenta anche la sua ragazza, Ghibli. Lake rivela di frequentare la Element City School for the Arts, dichiarando: “Seguendo la scia della mamma”.

Il percorso della rappresentazione LGBTQ+ della Pixar

La Pixar ha iniziato a esplorare la rappresentazione LGBTQ+ nel 2016, introducendo la prima coppia lesbica in “Alla ricerca di Dory”. Nel 2019, Toy Story 4 ha mostrato le prime lesbiche di colore in una breve scena in cui due madri interagiscono con il loro figlio.

Nel film “Onward”, il poliziotto ciclope Specter è stato il primo personaggio lesbico ufficiale della Pixar, con un ruolo relativamente breve ma significativo che dimostrava il progresso della Pixar nella rappresentazione LGBTQ+.

Prima di “Elemental”, “Lightyear” del 2022 è stato il primo film Pixar a includere un bacio omosessuale tra Hawthorne e la sua compagna femminile.

