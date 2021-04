È morto Paul Ritter, l’attore della miniserie Chernobyl ed Harry Potter

Poche ore fa è morto Paul Ritter, attore inglese, a causa di un tumore al cervello. Tra i suoi successi ricordiamo la partecipazione a numerosi film e serie tv, tra cui la pluripremiata miniserie “Chernobyl”, trasmessa in prima tv per l’Italia su Sky Atlantic.

Paul Ritter e “Chernobyl”

Paul Ritter ha interpretato Anatoly Dyatlov all’interno della miniserie “Chernobyl”, prodotta da Sky e HBO. Il personaggio era un’esperto ingegnere nucleare al comando del reattore esploso nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986. Per interpretare al meglio il ruolo, Ritter ha studiato con attenzione la realtà all’interno della centrale nucleare e le origini di Dyatlov. Così facendo, scopri persino che fu un sopravvissuto della tragedia, trascorrendo ben cinque in un campo di lavoro forzato, perché considerato fra i responsabili della strage.

“Abbiamo fatto due settimane e mezzo di riprese – racconta Ritter – in questa straordinaria replica della sala di controllo che è stata ricostruita in una vecchia fabbrica di tappeti a Vilnius. Eravamo lì con grandi attori come Sam Troughton, Robert Emms, Billy Postlethwaite e Carl Davies. Sono stato molto fortunato, ho avuto modo lavorare praticamente con tutti”.

Altre interpretazioni

Grande attore di teatro, Paul Ritter è noto al grande pubblico per essere comparso sul grande schermo all’interno di alcune saghe cinematografiche di successo. Nel 2008 eccolo nella serie ispirata alle avventure dell’Agente 007, ma in un ruolo secondario: Guy Haines, consigliere del Primo Ministro britannico e membro di spicco dell’organizzazione criminale Quantum. L’anno successivo troviamo Ritter in una breve comparsa in Harry Potter e il principe mezzosangue. Nel film The Eagle, Ritter interpreta Galba, imperatore romano. E poi, l’anno prima del successo di Chernobyl, Paul Ritter è stato nella vesti dell’insegnante di geografia dei giovani protagonisti Will e Lee, nel film Son of Rambow, uscito nel 007 e diretto da Garth Jennings.

