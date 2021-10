Diario di una Schiappa diventa una serie animata su Disney+

dal libro alla tv

Sbarca su Disney+ il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney nella nuovissima avventura animata Diario di una Schiappa. La serie, per la gioia di tutti i fan, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 3 dicembre 2021.

La serie animata

Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie. A peggiorare le cose l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti e spesso disastrosi tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto. Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, nella versione originale Diario di una Schiappa ha le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco) nel ruolo di Greg Heffley, Ethan William Childress (mixed-ish) in quello di Rowley Jefferson e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) in quello di Frank Heffley.

Il fenomeno Diario di una schiappa

Diario di una Schiappa rappresenta una lunga storia editoriale di successo che ha portato la serie di libri di Jeff Kinney a essere riconosciuta come un classico della letteratura per ragazzi in tutto il mondo. I numeri che parlano da soli: con oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 5 milioni in Italia, la serie Diario di una Schiappa è oggi pubblicata in 66 paesi e tradotta in 56 lingue, compreso il Latino e il Napoletano. Grazie al successo delle sue storie, Jeff Kinney ha ottenuto ovunque apprezzamenti per la sua capacità di conquistare i cosiddetti “lettori riluttanti”. Tutti i libri della serie Diario di una Schiappa sono pubblicati in Italia da Il Castoro. La traduzione di Giorni da brivido è come sempre firmata da Rossella Bernascone e sarà disponibile in ebook, come tutti i volumi precedenti.

L’autore: Jeff Kinney

Al primo posto fra gli autori di bestseller citati dal New York Times e vincitore per ben sei volte del Nickelodeon Kids’ Choice Award per la serie Diario di una Schiappa, Jeff Kinney è stato inserito da Time Magazine tre le cento persone più influenti al mondo. Non solo, fra i cinquanta migliori siti web che il Time recensisce c’è anche il suo Poptropica di cui Kinney è il creatore. Nasce nel 1971 nel Maryland, trascorre la sua infanzia nello stato di Washington D.C., per poi trasferirsi nel New England nel 1995. Jeff vive con sua moglie e due figli in Massachusetts, dove possiedono la libreria indipendente An Unlikely Story.