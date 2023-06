Diablo IV celebra Dante con “La Diabolica Commedia”

In occasione dell'uscita del videogioco "Diablo IV", esce un volume illustrato scritto in terzine dantesche dal rapper liricista Murubutu che racconta la lotta tra bene e male, come se fosse stata scritta da Dante Alighieri

Mentre i videogiocatori italiani si preparano a scegliere la propria classe e a personalizzare il proprio personaggio per scendere negli inferi in Diablo IV, in Italia è comparso un volume esclusivo che celebra in stile dantesco l’arrivo di uno dei videogiochi più attesi dell’anno. Si tratta de La Diabolica Commedia, un libro estremamente curato e dal fascino antico che ripercorre alcuni dei momenti chiave della storia di Diablo, raccontando anche come questo quarto capitolo della saga – disponibile da domani e pubblicato a oltre un decennio di distanza da Diablo III – si colloca all’interno della vasta lore del gioco. E lo fa proprio come avrebbe fatto il “padre” dell’Inferno e della lingua italiana, Dante Alighieri: in tre canti scritti in terzine. A questo link puoi vedere il video di presentazione de “La Diabolica Commedia”.

La Diabolica Commedia

A reinterpretare in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male in un percorso che si snoda attraverso l’Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli è Murubutu, rapper liricista e professore di filosofia, che ha già interpretato Dante nel progetto musicale Infernum riuscendo a adattare quello stile alla cultura contemporanea. Il volume è arricchito da illustrazioni disegnate a mano da Marco Matarese, tattoo artist italiano di spicco, con uno stile fortemente influenzato da quello di Gustave Doré, perfetto per dar vita all’iconografia inimitabile di Diablo anche su carta. Per entrambi gli artisti essere coinvolti nella creazione di questo libro – non disponibile per l’acquisto – è un modo per rendere tributo a un franchise iconico e culturalmente rilevante, che ha contribuito a fondare un genere e segnato l’immaginario di molte generazioni di giocatori.

Diablo IV

Diablo IV è un gioco di ruolo d’azione sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, ed è il quarto capitolo principale della serie Diablo. L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio mondo aperto promette avventura e devastazione. Sopravvivi e conquista le tenebre… o soccombi all’oscurità.

Tutti i dettagli del libro sono stati svelati e raccontati in diretta Twitch lunedì 5 giugno, da Sabaku, Kurolily e Cydonia, tre dei principali content creator italiani e grandi conoscitori di Sanctuarium e dell’universo di Diablo. La presentazione del libro è stata seguita da una sessione di gameplay di Diablo IV.

L’iniziativa benefica

Ma non è tutto! In occasione del lancio ufficiale di Diablo IV, Blizzard incoraggia tutti i fan non solo a prendere parte all’epica battaglia contro Lilith, ma anche a recarsi nel centro prelievi più vicino per donare sangue, uno degli elementi che maggiormente contraddistingue dal punto di vista narrativo lo storico franchise e questo nuovo capitolo. La campagna promossa da Blizzard e supportata da personaggi del mondo del gaming e dell’entertainment, mira a sensibilizzare rispetto al calo delle donazioni di sangue e plasma, fondamentali sia per le trasfusioni che per la produzione di farmaci salvavita.