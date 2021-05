David di Donatello, ecco tutti i vincitori dell’edizione 2021

Assegnati i prestigiosi David di Donatello 2021, i premi al cinema italiano giunti all’Edizione numero 66. Sono stati ben 25 i David di Donatello i riconoscimenti previsti. Ricordiamo che il David di Donatello è il più prestigioso riconoscimento del cinema italiano. Istituito nel 1955, per volontà di da Italo Gemini, presidente dell’AGIS, nell’ambito di un circolo culturale con sede a Roma, l’Open Gate Club, la prima edizione di assegnazione dei premi si svolse solo l’anno dopo nel 1956. Dall’epoca viene attribuito tutti gli anni da una giuria composta dai responsabili dell’Ente David di Donatello e dall’Accademia del cinema italiano. Il premio riproduce l’omonima statua di Donatello.

Quest’anno l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello, per volontà della Presidente Piera Detassis e del Consiglio Direttivo per l’edizione 2021, considerata la situazione straordinaria che l’audiovisivo sta attraversando e al fine di rafforzare ancor più il ruolo del David nella ripresa dell’industria cinematografica, aveva spostato la data di scadenza per le iscrizioni al 28 febbraio 2021, rispetto al 31 dicembre che segnava il termine ultimo per poter concorrere.

Tra l’altro la cerimonia 2021 è stata, come si dice ormai, in presenza rispetto a quella telematica del 202 che si svolse in una formula completamente inedita, candidati e premiati da casa propria, tra abbracci ai figli e dediche.Ecco perché l’edizione di quest’anno diventa fortemente simbolica, in virtù della tanto attesa ripartenza, non solo del mondo del cinema, ma dell’intero settore dello spettacolo, che tanta crisi è riuscita a conoscere nei duri mesi dovuti alla pandemia.

La cerimonia ha visto anche l’importante intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha saputo regalare un importante messaggio di speranza non solo ai protagonisti presenti, ma a tutto il popolo italiano.

“Il David scandisce una festa importante per il nostro Paese. L’anno scorso non è stato possibile svolgere questa cerimonia quest’anno averla potuto svolgerla rappresenta un segnale di ripartenza e di speranza. Per sconfiggere il virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti, ma servirà anche determinazione, iniziativa e anche coraggio d’innovazione e qualità. Dalle gravi crisi si esce solo con la solidarietà, con la visione e il senso di appartenenza.

L’industria del cinema e dell’audiovisivo rappresenta un “patrimonio che appartiene a tutti gli italiani, è un bene indivisibile. Siamo però di nuovo chiamati a ripartire, non solo a proseguire e avvertiamo il senso di una missione comune. Tutti concordano che dopo il covid non torneremo alla realtà di prima ma ci troveremo in scenari nuovi. Adesso le sale ripartono. Le sale del cinema sono un luogo prezioso per la vita delle città, così come i teatri, i musei e tutti i luoghi della cultura. E’ giusto che le istituzioni vi sostengano in questa sfida. Istituzioni e operatori uniti nell’obiettivo di rafforzare le produzioni nazionali. Il domani del cinema sarà certamente bello.

Desidero rivolgere un pensiero a tre grandissime personalita’ legate al mondo dello spettacolo che sono scomparse di recente: Ennio Morricone, Franca Valeri e Gigi Proietti. La loro morte ha reso ancora più triste il periodo della pandemia. Fanno parte a pieno titolo del patrimonio culturale del nostro Paese e non saranno dimenticati, non sarebbe possibile. Sono certo che se fossero ancora tra noi incoraggerebbero tutti ad avere e trovare la forza e la determinazione per andare avanti, per ricominciare, per mettere in cantiere i progetti rimasti nel cassetto, per restituire pienamente al lavoro le straordinarie maestranze e le tante professionalità che fanno di questo settore non soltanto una eccellenza della nostra cultura e della sua espressione artistica ma anche una industria di rilievo per l’Italia”.