Dantedì: cosa vedere in televisione per ricordare il sommo poeta

A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il 25 Marzo, si festeggia il Dantedì. Una giornata dedicata al sommo poeta, in cui centinaia di enti, associazioni, profili social, musei, scuole e altri, organizzano iniziative per ricordarlo. Un modo per rendere omaggio alla sua Divina Commedia e alla sua attività poetica che, ancora oggi, ci contraddistingue come paese in tutto il Mondo. Ricordiamo gli appuntamenti televisivi da non dimenticare in questa giornata speciale in onore a Dante.

Gli appuntamenti televisivi per il Dantedì

Sono centinaia gli appuntamenti di oggi, giornata del Dantedì, che potete trovare in questo articolo qui.

In televisione dal TG di questa mattina alle varie trasmissioni, si sta facendo sempre riferimento a questa ricorrenza. Il culmine della celebrazione ci sarà su Rai 1 alle 19:15 con la diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale, dove sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Proprio qui Roberto Benigni leggerà un Canto della Divina Commedia. E lo stesso Benigni è protagonista in prima serata su Rai3 con “Il Quinto dell’Inferno” e la sua memorabile interpretazione, introdotta da Corrado Augias. Sempre in prima sperata, spazio al Dantedì anche in “Anni 20” su Rai2.

Ancora, Rai Storia propone in seconda serata il documentario “Dante, antico e onorevole cittadino di Firenze” con il volto appena restaurato di Dante nel Paradiso affrescato da Giotto nella cappella del Podestà al Museo del Bargello.

Su Rai5, invece, alle 21.15, “Visioni” analizza l’attualità del pensiero dantesco dall’amore alla fede e, a seguire, si chiude la lettura integrale della Divina Commedia fatta da Lucilla Giagnoni nei suoi “Vespri Danteschi”.

RaiPlay e Digital, infine, dedicano a Dante Alighieri una vera e propria “biblioteca”, con alcune collezioni, sfogliabili online, dedicate alla vita del poeta, all’esegesi della Divina Commedia, e all’interpretazione che ne hanno fatto i grandi attori, anche al femminile.

