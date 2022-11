Dalla carta allo schermo, 5 serie tv di successo tratte da libri

Serie tv e libri

Le serie tv, così come i libri, sono un ottimo strumento per staccare la spina e terminare la propria giornata con un momento di relax. Se poi le due realtà si uniscono con una trasposizione televisiva tratta dai libri, l’intrattenimento è assicurato. In questo articolo andremo a scoprire 5 serie tv ispirate da libri e uscite di recente che hanno riscosso un grande successo di pubblico, a cominciare dalla fiction targata Rai “Mina Settembre“, che si è da poco conclusa con l’ultima puntata della seconda stagione.

5 serie tv di successo tratte da libri uscite di recente

1. “Mina Settembre”

Come anticipato, “Mina Settembre” è una delle trasposizioni televisive di cui vi parliamo in questo articolo dedicato alle 5 serie tv di recente uscita tratte da libri. Ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni che vedono protagonista la giovane assistente sociale napoletana Gelsomina Settembre, detta Mina, la fiction prodotta dalla Rai è già alla seconda stagione e ha riscosso talmente tanto successo fra gli spettatori, che è stata annunciata la produzione di una terza stagione. Un successo che rincorre quello dei libri di De Giovanni, fra i più amati del genere in Italia.

2. “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”

Altra serie tv di successo tratta da libri è quella in onda su Rai 1 ed ispirata ai fortunati romanzi di Diego De Silva. Stiamo parlando di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, la fiction che racconta le vicende di Vincenzo, un avvocato non troppo occupato, un marito non troppo coinvolto, un po’ filosofo, un po’ psicologo che si diletta nella risoluzione di strani casi ambientati nel napoletano.

L’avvocato napoletano sembra un personaggio semplice, senza sfaccettature. Continuando a guardare la serie ed immergendosi nelle avventure del protagonista, scopriamo invece una persona estremamente profonda, in grado di leggere – a volte in modo un po’ maldestro e disordinato – gli eventi della vita e le stratificazioni della natura umana.

3. “House of the dragon”

Approdata su Sky e NOW TV nelle scorse settimane, “House of the dragon” è senza ombra di dubbio fra le serie tv tratte da libri più amate del momento. Il soggetto è ispirato al romanzo “Fuoco e sangue” di George R.R. Martin. Ci troviamo dinanzi ad uno spin-off del “Trono di spade”, per l’esattezza un prequel, che anticipa di secoli gli avvenimenti della serie originaria e racconta la cosiddetta “Danza dei Draghi”, la battaglia per la successione al Trono di Spade. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D’Arcy da adulta), scatena il dissenso a corte e dà origine a una sanguinosa guerra civile.

4. “The Witcher”

La serie tv fantasy tratta dai libri di Andrzej Sapkowski è da poco giunta alla sua terza stagione, basata sul romanzo “Il tempo della guerra”. Approdata da poco su Netflix, la terza stagione di “The Witcher” sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Anche questa volta, i personaggi di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg e Cirilla sono alle prese con nuove avventure ambientate nel favoloso mondo che ospita uomini, elfi, nani e mostri, che i witcher come Geralt sono pronti ad affrontare.

5. “Sandman”

Infine, non possiamo non citare fra le serie tv di successo tratte da libri ed uscite di recente la trasposizione dei celebri fumetti di Neil Gaiman disponibile su Netflix. “Sandman” è una serie tv da record, per cui è già stata confermata la seconda stagione e che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo con l’avvincente storia del protagonista, il re del mondo dei sogni, e con la ricercatezza della sceneggiatura e dei dettagli. Sogno degli Eterni, antica divinità del regno dei sogni, è stato catturato da un mortale. I suoi potenti strumenti magici sono andati perduti sulla terra. La divinità riuscirà a liberarsi e a ritrovare i suoi poteri?