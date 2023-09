“Considera”, la canzone pop esistenziale di Colapesce e Dimartino

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

"Considera che tutto può fiorire/ ma in fondo stare insieme questa sera cos’è?/ Una manciata di stelle davanti a questo disordine". Musica leggera, testo profondo: è questo il binomio che Colapesce e Dimartino hanno scelto per parlarci di vita, amore e arte.

Per augurare buon compleanno a Colapesce, che il 6 settembre compie 40 anni, scopriamo insieme uno degli ultimi successi firmato da lui e dall’amico e collega Dimartino: “Considera”.

La canzone pop esistenziale

“Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla “canzone pop esistenzialista”. “Considerare” in latino significa “osservare le stelle” ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine”.

Colapesce e Dimartino, che ci avevano già sorpreso con il loro road movie onirico “La primavera della mia vita“, hanno allietato i nostri viaggi estivi in auto con “Considera”, una canzone particolare, che sa di hit dell’estate e contemporaneamente ci proietta verso significati profondi.

Se la musica ci invoglia ad ascoltare e canticchiare come se si trattasse di parole leggere e quasi prive di senso, sono alcuni campanelli d’allarme a farci percepire tutto ciò che si cela dietro all’ultimo successo del duo di artisti. Già a partire dal titolo, ragionato anche in un’ottica etimologica che rimanda all’osservazione delle stelle e alla contemplazione.

Nutro forti dubbi sulle religioni

Penso che alla fine un’altra ci poteva stare

Per metterci d’accordo tutti

Sensi di colpa da eliminare

Peccare senza farsi male, solo gioia, […]

Ciò che colpisce della canzone di Colapesce e Dimartino è la sua vena esistenzialista. In pochi versi, gli autori ragionano di patriottismo e religione, di tutto ciò che ci tiene saldamente ancorati a terra e ci fa tremare di meno, sentire meno la morsa della nostra fragilità.

La spensieratezza che ci salva

Anche l’amore e lo stare insieme a qualcuno è il risultato del bisogno di non scomparire di fronte all’immensità dell’universo:

Tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos’è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine.

E in un testo che urla riflessioni esistenziali, in cui il protagonista riflette con angoscia sui temi più importanti della vita e si rende conto della sua piccolezza, ci sono soltanto due momenti in cui avvertiamo un senso di leggerezza capace di placare i pensieri: quando ci concentriamo solo sull’armonia del motivo musicale e quando ascoltiamo quei pochissimi versi dedicati proprio alla musica, sparsi qua e là nel testo.

“Considera” di Colapesce e Dimartino

Non ho mai imparato l’inno nazionale

Ma con la tastiera un altro lo possiamo inventare

Pieno di parole sconce

Di amori sbocciati per caso Lasciarsi senza un avvocato, solo gioia, ma Considera che tutto può finire

Lo sai che mi deprimo, ma con stile

Il DJ da una radio dice che fa bene cantare

Ma chi ha mai saputo cantare?

Considera che tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos’è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine Nutro forti dubbi sulle religioni

Penso che alla fine un’altra ci poteva stare

Per metterci d’accordo tutti

Sensi di colpa da eliminare

Peccare senza farsi male, solo gioia, ma Considera che tutto può finire

Lo sai che mi deprimo, ma con stile

Il DJ da una radio dice che fa bene cantare

Ma chi ha mai saputo cantare?

Considera che tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos’è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine Tu considera se puoi Considera La verità è che è solo un pugno nell’anima

Questo bisogno di esserci

Per la paura di perdersi

Oh, nell’universo Considera che tutto può finire

Lo sai che mi deprimo, ma con stile

Mia madre mi consiglia che dovrei imparare a cantare

Ma chi ha mai saputo cantare?

Considera che tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos’è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine

© Riproduzione Riservata