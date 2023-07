I Coldplay torneranno in concerto in Italia nel 2024

Per il 2024, il luogo scelto per il concerto sarà lo Stadio Olimpico della Città Eterna. Music of spheres sarà il nome del tour.

I Coldplay tornano in Italia e i fan sono già in visibilio. Chris Martin e la sua band si esibiranno ancora nel Bel Paese dopo aver incantato il pubblico il 27 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Per il 2024, il luogo scelto per il concerto sarà lo Stadio Olimpico della Città Eterna. “Music of spheres” invece è il nome del tour. Sarà così possibile trasformare in realtà il sogno nel cassetto di molti: cantare insieme a Chris Martin.

Coldplay: illuminati dai magici braccialetti colorati

L’emblema dei concerti della band nata alla fine degli Anni Novanta sono i magici braccialetti che illuminano gli stadi con i colori dell’arcobaleno. Guidati da loro e dalla voce inconfondibile di Chris Martin, miliardi di sconosciuti si sono dati appuntamento nel corso degli anni per partecipare a questi concerti.

I biglietti per il concerto dei Coldplay

Per acquistare i biglietti del concerto, il primo passo da fare è una registrazione sul sito che permetterà di accedere all’acquisto a partire da martedì 25 luglio, alle 9.00. Il giorno seguente, invece, i biglietti sbarcheranno su My Live Nation e saranno disponibili sempre dalle 9.00. Se per caso sarai arrivato tardi agli appuntamenti e non sarai riuscito ad accaparrarti il biglietto, sarà possibile partecipare alla vendita che verrà aperta venerdì 28 luglio alle 10.00 a questo link.

Sarà inoltre disponibile un numero limitato di Infinity tickets. Si tratta di biglietti che vengono offerti ai fan a soli 20 euro, affinché l’esperienza sia accessibile a tutti. Le strade che condurranno al concerto dei Coldplay sono molte, così come le possibilità di stringere il proprio biglietto fra le mani.

Il concerto dei Coldplay: una carezza al nostro Pianeta

Lo scorso 27 giugno, dopo un anno di attesa, qil pubblico di Milano ha potuto assistere al concerto dei Coldplay. Le due ore di musica e spettacolo donateci da Chris Martin e dalla sua band sono state l’anticipazione e la promessa di ciò che avverrà a Roma, quando il biglietto che stringerai fra le mani ti aprirà le porte dello Stadio Olimpico. Una ragazza dal sorriso gentile ti consegnerà il braccialetto magico; un’altra farà cadere nella tua mano la spilla con la scritta Love.

Sul palco un cantante, dal nome ancora quasi sconosciuto nel mondo della musica, coronerà il suo grande sogno: aprire il concerto di una band “immensa” e sperare di poter percorrere la stessa strada. Il tour del 2023, grazie a tanti piccoli accorgimenti, ha prodotto il 47% in meno di emissioni rispetto al tour precedente. Sicuramente, anche l’anno prossimo la parola d’ordine utilizzata per edificare il concerto sarà green perché le emissioni nate dall’esperienza dovranno essere contenute. Ci saranno nuove tecnologie. Ciò che conta è donare una piccola fondamentale carezza al Pianeta.

I colori dei braccialetti, simbolo della band

Il sole sarà scomparso da poco quando il braccialetto che porterai al polso si illuminerà di rosso; tutto lo stadio si illuminerà. Poco dopo Chris Martin starà cantando e danzando sul palco. Milioni di mani si alzeranno verso il cielo a ritmo di musica e le enormi palle gonfiabili che danzeranno nello stadio riempiranno lo spazio, mentre la magia dei braccialetti ti incanterà.

“Ciao Roma!”

Sarà la voce di Chris Martin tanto potente da incendiare uno stadio. E tu salterai, riderai e urlerai, mentre il rosso starà scomparendo per lasciare posto al blu.

Le canzoni si rincorreranno l’una dopo l’altra. Alcune sbucheranno fuori da un album che ormai sarà entrato nella storia della band e nella tua; altre saranno contenute in quel nuovo album che non avrai ancora avuto tempo di imparare a memoria. Alcune ti faranno saltare talmente in alto che ti sembrerà di sfiorare il cielo; altre rallenteranno uno stadio colmo di emozioni. La canzone che farà vibrare il cuore nella cassa toracica, farà nascere una timida lacrima.

Quando il concerto sarà terminato, consegnerai il magico braccialetto per un corretto riciclo, ma quel ricordo che avrai nel cuore e nella memoria resterà con te per sempre!

Photocredits: Raph_PH

© Riproduzione Riservata