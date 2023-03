“Close”, arriva su Sky il film candidato agli Oscar 2023

Andrà in onda il 9 Marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due il film candidato agli Oscar 2023 “CLOSE”, la storia emozionante di due amici. Close di Lukas Dhont ha riscosso un successo quasi universale, compresa una nomination all’Oscar come miglior film internazionale. Il film è incentrato su due tredicenni, Léo (Eden Dambrine) e Rémi (Gustav De Waele), che affrontano le tribolazioni della maturità. Una straziante riflessione sulle difficoltà di integrazione a scuola, l’ampio apprezzamento di cui gode il film si basa certamente sul suo coinvolgimento universale. Se da un lato si può assolutamente leggere il film come una semplice rappresentazione delle sfide della giovane età adulta, dall’altro, come suggerisce la sua nomination per la Queer Palm a Cannes, il film offre agli spettatori queer un’esperienza unica di identificazione. Close è particolarmente significativo per il pubblico queer in quanto ritrae gli effetti dolorosi della socializzazione.

CLOSE su Sky

Presentato in concorso al 75esimo Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix speciale della Giuria, candidato come miglior film straniero ai Golden Globe 2023 e candidato agli Oscar® come miglior film internazionale, CLOSE arriva anche in prima tv su Sky, giovedì 9 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due (in seconda serata anche su Sky Cinema Oscar®), in streaming su NOW e disponibile on demand. La regia è di Lukas Dhont, che firma questa pellicola dopo Girl, premiato come miglior opera prima al 72º Festival di Cannes, il film – distribuito da Lucky Red – vede la partecipazione di Eden Dambrine, Gustav De Waele ed Émilie Dequenne. CLOSE è uno dei tre titoli in concorso quest’anno agli Oscar® che nel mese di marzo arriveranno in prima tv sui canali Sky Cinema, in attesa della cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards®, che dalle 23.15 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo sarà in diretta su Sky e TV8 e in streaming su NOW.

Una pellicola queer

A differenza dei numerosi film sul coming-of-age queer ambientati al liceo, Close cattura effettivamente quanto sia precoce la pressione per i ragazzi queer a nascondere la loro differenza. Parte della tragica bellezza del film deriva dal fatto di vedere rappresentata questa componente della vita di molti spettatori queer così come l’hanno vissuta da bambini. Ora, la traiettoria narrativa che si sviluppa a partire dalla rottura di Léo e Rémi è (a) meglio lasciata alla valutazione dello spettatore; e (b) allo stesso tempo tremendamente reale e melodrammaticamente discutibile, ma a prescindere dal prosieguo della narrazione, nessun film ha catturato in modo così genuino le pressioni precoci dei ragazzi queer a omologarsi.

Stella Grillo