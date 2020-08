Mulan, è uscito oggi il trailer del live action in uscita a settembre

Il live action di “Mulan” è tra i film più attesi del 2020 e oggi la Disney ha diffuso un nuovo trailer. Un minuto di pura azione, che vede la protagonista impegnata in acrobatici combattimenti. L’epidemia dovuta al Covid-19 ha costretto la Disney a modificare ripetutamente i propri calendari. L’ultimo annuncio ha però sancito la data ufficiale per la distribuzione del nuovo live action dedicato a “Mulan”. Si parla del 4 settembre 2020.

Dove guardarlo

Il titolo verrà caricato sulla piattaforma Disney+. Giungerà inoltre in sala, nei Paesi che hanno deciso di riaprire i cinema, con cautela e nel rispetto delle norme di sicurezza. Disney ha voluto sottolineare come questa decisione non rappresenti il primo passo verso una nuova strategia commerciale. È stato intanto diffuso un nuovo trailer per il lancio del film.

La storia di Mulan

Così come la versione animata, il live-action di “Mulan” si basa su uno dei racconti più celebri e antichi della Cina. Si tratta de “La ballata di Mulan”, la storia di una giovane donna che si traveste da uomo per combattere al posto del padre malato. Un uomo per famiglia dovrà arruolarsi e lei, salvando la vita del genitore, svolge l’addestramento e inizierà il percorso per tramutarsi in un’eroina.

Il cast

Il film è diretto da Niki Caro, regista nota per film come “La ragazza delle balene”, “McFarland” e “La signora dello zoo di Varsavia”. Il ruolo della protagonista, Mulan, è stato affidato a Liu Yifei, già vista e apprezzata in “Once Upon a Time” e “Il Regno proibito”.

