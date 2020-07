Mulan, rimandata ancora l’uscita del live action della Disney

E’ ufficiale: Mulan non uscirà più nelle sale ad agosto. Il film, basato sul classico d’animazione del 1998, doveva inizialmente arrivare nelle sale a fine marzo. Per poi essere rimandato prima a fine luglio e successivamente a fine agosto. Ora, con la situazione sempre più incerta per quanto concerne i cinema statunitensi, è stato completamente rimosso dal calendario, in attesa di ulteriori sviluppi. Un portavoce ha dichiarato:

“Negli ultimi mesi, è diventato chiaro che nulla può essere scolpito nella pietra quando si parla di come distribuire le pellicole durante questa crisi sanitaria globale. E oggi questo significa mettere in pausa i nostri piani di distribuzione per Mulan mentre valutiamo come possiamo efficacemente portare questo film al pubblico di tutto il mondo”.

Quando uscirà Mulan al cinema

Tra i diversi settori colpiti dalla pandemia di Covid-19 anche quello cinematografico è stato forzato a sostanziali cambiamenti. Non solo le produzioni si sono fermate, ma si stanno cercando anche soluzioni alternative alla distribuzione nelle sale cinematografiche. Ma ci sono film che non hanno voluto rinunciare al passaggio nei cinema. Fra questi il live-action di Mulan, inizialmente previsto per il 27 marzo per il mercato statunitense (in Italia il film sarebbe dovuto uscire il 26 marzo). Impossibile, dunque, prevedere l’uscita del film di Mulan, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.

© Riproduzione Riservata