Luca Guadagnino per il remake di Scarface con i fratelli Coen

Luca Guadagnino, rivela Variety, dirigerà il remake di Scarface, il film del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Un film che ha fatto la storia del cinema e che era già il remake dell’omonimo lungometraggio del 1932 diretto da Howard Hawks.

Luca Guadagnino è nato a Palermo il 10 agosto 1971, è stato già protagonista di film come The Protagonists (1999), Melissa P. (2005), Io sono l’amore (2009) A Bigger Splash (2015) e il tanto acclamato Chiamami col tuo nome (2017), la bellissima storia d’amore ambientata in Italia con Timothée Chalamet e Armie Hammer, candidato a tre Golden Globe, quattro Premi BAFTA e quattro Premi Oscar.

Secondo Variety, Luca Guadagnino avrà il supporto nella sceneggiatura dei fratelli Coen e Dylan Clark di The Batman sarà il produttore. I fratelli Coen, Joel David e Ethan Jesse Coen, sono due registi famosi per le loro commedie irriverenti e sofisticate. Sono famosi perché scrivono insieme il soggetto e la sceneggiatura dei loro film e, nonostante di solito sia Joel ad essere accreditato come regista, la collaborazione tra i due fratelli è così stretta che questa distinzione non è netta. Nel mondo del cinema, infatti, vengono spesso definiti come “il regista a due teste”

I fratelli Coen sono spesso autori anche del montaggio dei propri film, per il quale compaiono sotto lo pseudonimo di Roderick Jaynes. Hanno vinto numerosi premi, tra cui 4 Premi Oscar: miglior sceneggiatura originale per Fargo e miglior film, regia e sceneggiatura non originale per Non è un paese per vecchi.

Joel Coen e Ethan Coen hanno scritto l’ultima versione di Scarface della sceneggiatura con bozze precedenti di Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman e Paul Attanasio.

Scott Stuber sarà produttore esecutivo al fianco di Marco Marabito, lo stesso produttore di Chiamami col tuo nome. Il vicepresidente senior della produzione Jay Polidoro e il direttore dello sviluppo Lexi Barta supervisioneranno il progetto firmato Universal.

Luca Guadagnino di recente ha diretto un remake di “Suspiria” per Amazon Studios, con Dakota Johnson, Tilda Swinton e Chloe Moretz. Attualmente è in post-produzione per We Are Who We Are, una serie Sky-HBO di 8 episodi prodotti da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e scritti da Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri.

