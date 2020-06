Kristen Stewart sarà Lady Diana nel film “Spencer” di Pablo Larraìn

Il regista cileno, Pablo Larraìn, ha annunciato il suo prossimo film: si intitolerà “Spencer” e sarà su Lady D. Ad interpretare la “principessa triste” l’attrice Kristen Stewart. Le riprese inizieranno nel 2021. La pellicola, che si intitolerà “Spencer”, sarà appunto il ritratto di una donna che sceglie di seguire se stessa, scoprendo finalmente chi sia.

Una favola al contrario

“Tutti noi siamo cresciuti con un’idea ben precisa di come sia una favola – dice il regista – ossia c’è un principe che trova la sua principessa, la invita a diventare sua moglie e lei, in genere, diventa regina. Ma cosa succede quando quella principessa decide di seguire se stessa rinunciando alla carica. Ovviamente tutto si stravolge e penso che sia una cosa difficilissima da affrontare. Ecco questo è il cuore del film”- conclude Larraìn.

Kristen Stewart nei panni di Lady D

Kristen Stewart sarà Lady D, sul grande schermo. Al centro delle vicende saranno tre giorni cruciali della vita di Diana Spencer. Fra cui, l’ultimo Natale passato con il Principe Carlo nella tenuta di Sandrigham nel Norfolk, quando decise di mettere fine al suo matrimonio, rinunciando per sempre al futuro ruolo di Regina. Non è un caso che per interpretare la principessa triste, Larraìn abbia scelto Kristen Stewart. “Del resto anche lei – dice lo stesso regista – ha conosciuto fin da giovanissima la soffocante tensione della fama per la saga di “Twilight”, riuscendo poi, crescendo, a diventare un’attrice multiforme, musa di numerosi film indipendenti, e capace di esprime fragilità e forza allo stesso modo”. Che poi le due, volendo insistere un po’, si assomiglino anche fisicamente è secondario, ma non del tutto superfluo.

