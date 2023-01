I film più attesi del 2023

Il 2023 si preannuncia un anno eccellente per il cinema. Alcuni dei sequel più attesi sono in arrivo nei prossimi dodici mesi, insieme a molti film di supereroi che ci spingeranno verso la quinta fase della saga del Marvel Cinematic Universe e verso il DC Extended Universe.

Nella lista che segue, abbiamo selezionato alcuni dei migliori film del 2023, tra cui storie ricche d’azione che si aggiungono ai nostri franchise preferiti, come Mission Impossible, Indiana Jones e John Wick. Ci sono reboot e remake, tra cui Wonka e La sirenetta, così come film originali che esplorano personaggi iconici, da Barbie a Oppenheimer.

Abbiamo incluso le date di uscita di ciascun film al momento in cui scriviamo, ma tenete presente che alcune di queste potrebbero cambiare o essere leggermente diverse nelle varie regioni. Abbiamo anche aggiunto ciò che sappiamo finora sul casting e sulla trama, ma in alcuni casi i dettagli sono ancora scarsi.

Dune: Parte seconda

Nel primo film su Dune di Denis Villeneuve, solo metà del romanzo di Frank Herbert del 1965 è stata adattata per il grande schermo. Dune: Part Two coprirà la seconda metà, il che significa che c’è molto materiale da esplorare. Seguirà la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet) che si integra sempre più nello stile di vita dei Fremen e si avvicina a Chani (Zendaya). Rebecca Ferguson torna nel ruolo di Lady Jessica, Josh Brolin in quello di Gurney Halleck e Stellan Skarsgård in quello del malvagio Barone Vladimir Harkonnen. Ci sono anche alcuni volti nuovi, come Florence Pugh nel ruolo della Principessa Irulan e Austin Butler nel ruolo di Feyd-Rautha, il nipote minore del Barone Harkonnen.

Data di uscita: 3 novembre 2023

Barbie

Questo attesissimo film ha già suscitato molto clamore dopo che le foto sul set di Margot Robbie (che interpreta Barbie) e Ryan Gosling (Ken) sono state ampiamente condivise sui social media – pensate a costumi luminosi al neon e pattini a rotelle. Greta Gerwig, la regista di Piccole donne e Lady Bird, è al timone di Barbie e lo ha scritto insieme allo sceneggiatore Noah Baumbach. La storia è quella di Barbie che viene bandita da Barbieland e introdotta nel mondo reale.

Data di uscita: 21 luglio 2023

L’attesissimo remake in live action de La sirenetta di Disney farà il botto nel maggio 2023. Si tratta di un adattamento del film d’animazione del 1989, quindi la storia non è un mistero. Ma ci si aspetta una nuova versione grazie alle interpretazioni reali di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, Awkwafina in quello di Scuttle, Javier Bardem in quello di Re Tritone e Halle Bailey in quello di Ariel. Lin-Manuel Miranda, noto per aver creato il musical di successo di Broadway Hamilton, è co-produttore e ha scritto anche molte canzoni per il film.

Data di uscita: 26 maggio 2023

Shazam! Furia degli dei

Shazam! La furia degli dei è il sequel di Shazam! e il dodicesimo film del DC Extended Universe. Zachary Levi torna a vestire i panni di Shazam – un supereroe dotato di forza, velocità e capacità di volo straordinarie – insieme al suo personaggio adolescente, Billy Batson (Asher Angel) e ai suoi fratellastri, che ora possono trasformarsi in supereroi pronunciando “Shazam!”. Devono combattere le Figlie di Atlante, Kalypso (Lucy Liu) e Hespera (Helen Mirren) e impedire loro di distruggere il mondo.

Data di uscita: 17 marzo 2023

Wonka

Vi siete mai chiesti come l’eccentrico Willy Wonka sia diventato Willy Wonka? Questo film è la storia delle sue origini, un prequel del romanzo del 1964 Charlie e la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Tutto ciò che sappiamo finora della storia è che si tratta di una delle prime avventure di Wonka, quando incontra per la prima volta gli Umpa-Lumpa. Timothée Chalamet interpreterà Willy Wonka, affiancato da Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan Michael-Key e Rowan Atkinson. Wonka è descritto come un musical fantasy e arriverà in tempo per il Natale 2023.

Data di uscita: 15 dicembre 2023

Spider-Man: Into the Spider-Verse è stato un grande successo – ha persino vinto un Oscar – quindi c’è molto fermento per il prossimo film, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Inizialmente doveva uscire nel 2022, ma è stato rimandato più volte.

Come il primo film, anche questo è ambientato in un multiverso di realtà alternative chiamato Spider-Verse. Sappiamo che Miles Morales / Spider-Man (doppiato da Shameik Moore) e Gwen Stacy / Spider-Woman (doppiata da Hailee Steinfeld) combatteranno un potente cattivo mentre viaggiano attraverso lo Spider-Verse con una squadra di altri Spider-eroi.

Data di uscita: 2 giugno 2023

The Marvels

Sì, è vero, nel 2023 arriverà un altro film Marvel, il 33° del MCU. The Marvels è il sequel di Captain Marvel e tutto ciò che sappiamo finora della trama è che Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan / Ms Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) iniziano a scambiarsi di posto quando usano i loro poteri e devono scoprire perché. Il film è diretto da Nia DaCosta, che è stata al timone dell’adattamento del 2021 di The Candyman, e sarà la prima donna di colore a dirigere un film dei Marvel Studios.

Data di uscita: 28 luglio 2023

John Wick: Capitolo 4

Esiste un film d’azione più assurdo ma amabile di John Wick? Abbiamo atteso il quarto capitolo per alcuni anni, dopo che Covid lo aveva ritardato, e ora possiamo aspettarci che John Wick 4 arrivi a marzo 2023. Finora abbiamo solo pochi dettagli su John Wick 4, ma sappiamo già che John (Keanu Reeves) è in guerra con l’Alta Tavola – probabilmente lo credono morto – e, secondo Lionsgate, ha trovato un modo per sconfiggerli ma c’è un nuovo nemico che deve affrontare prima di farlo.

Data di uscita: 24 marzo 2023

Indiana Jones e il quadrante del destino

James Mangold, la mente dietro a grandi film come Walk the Line e Logan, ha diretto l’ultimo film di Indiana Jones. È ambientato nel 1969, molto tempo dopo che Indiana Jones (interpretato da Harrison Ford) aveva inseguito il Santo Graal nel 1938. Il film si svolge sullo sfondo della corsa allo spazio e Jones è a disagio per il fatto che ex nazisti lavorino per il governo degli Stati Uniti. Il film è interpretato da Phoebe Waller-Bridge nel ruolo della figlioccia di Jones, Helena, Mads Mikkelsen nel ruolo di Jürgen Voller, un ex nazista assunto dalla NASA, e Antonio Banderas nel ruolo dell’amico di Jones, Renaldo.

Data di uscita: 30 giugno 2023

Mission: Impossible – Dead Reckoning, prima parte

Il settimo capitolo della saga cinematografica di Mission: Impossible arriverà nel 2023. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulla trama, ma possiamo aspettarci molte fughe ad alta energia, fantastiche acrobazie e inseguimenti in auto al limite del possibile. Torneranno volti noti della serie, come Simon Pegg nel ruolo di Benji Dunn, Rebecca Ferguson nel ruolo di Ilsa Faust, Ving Rhames nel ruolo di Luther Stickell e, naturalmente, Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hawk. La seconda parte della storia di Dead Reckoning, nonché l’ottavo film di Mission Impossible, uscirà nel 2024 e sarà presumibilmente l’ultimo di Cruise.

Data di uscita: 14 luglio 2023

Stella Grillo