10 film da vedere in quarantena per sentirsi meglio (e dove trovarli)

Milioni di persone in tutto il mondo a causa della pandemia di Coronavirus si trovano ferme in casa o in autoisolamento. Guardare un film, leggere un buon libro, fare attività fisica, cucinare o qualsiasi altra attività può essere un rimedio scaccia-ansia. I film hanno sempre permesso al pubblico di fuggire dai loro problemi per un’ora o due. Secondo la BBC Culture, “nessuna forma d’arte può meglio trasportarci in una realtà più incantevole e consolante della nostra”. Quindi sono stati selezionati alcuni dei migliori film da vedere in questo senso. Pellicole che è possibile guardare in tv o in streaming sulle diverse piattafforme disponibili oggi. 10 classici film da vedere in casa che sono stati suddivisi in 10 categorie chiave. Tra questi, anche un film italiano.

Il re degli straccioni (1926)

Se desiderate sentirvi liberi, tra i film da vedere è consigliata la pellicola firmata Sam Taylor con protagonista Harold Lloyd, epico comico del cinema muto. In tempi di difficoltà, può essere stranamente edificante vedere persone senza problemi come il protagonista della pellicola, il milionario J Harold Manners.

Cantando sotto la pioggia (1952)

Se desiderate cantare, lo stupendo musical di Stanley Donen è un film da vedere. LA pellicola con protagonisti Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O’Connor è il musical più acclamato di Hollywood, una commedia esuberante e dai colori vivaci sulla sconnessa transizione dal cinema muto a quello parlato. Il film è disponibile su Itunes, Rakuten TV, Chili, TIMVision.

Il letto racconta (1959)

Se desiderate innamorarvi, questo è uno dei film da vedere assolutamente secondo BBC Culture. Una commedia con Rock Hudson e l’indimentabile Doris Day, che interpretano due vicini di casa. E’ possibile guardare la pellicola su Google Play e Itunes.

Il libro della Giungla (1967)

Se desiderate sentirvi teneramente amati, BBC Culture consiglia un grande ed iconico classico dell’animazione Disney. Le avventure di Mowgli e tutti i suoi compagni sono universali, capaci di appassionare grandi e piccini di qualsiasi generazione. Il film è disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision, Google Play, Itunes.

La spia che mi amava (1977)

Se desiderate qualcuno che porti in salvo il mondo, tra i film da vedere non può non mancare quello con protagonista l’agente speciale per eccellenza: 007. Si tratta del film della saga di James Bond per eccellenza, perfetto per questa quarantena, con Roger Moore nei panni del celebre agente 007. Da guardare su Google Play.

This is Spinal tap (1984)

Se desiderate vedere il lato simpatico della vita, BBC Culture consiglia di vedere questo finto documentario su una band heavy metal. Si tratta di un film da vedere per la sua capacità comica di regalare risate.

Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005)

Se desideri più formaggio, si consiglia questo film d’animazione in stop-motion con i personaggi creati da Nick Park, Wallace e Gromit. Un film da vedere per la visione nostalgica che offre di una Gran Bretagna pittoresca e ossessionata dal formaggio. Un film d’animazione caratterizzato da giochi di parole, enormi sorrisi a trentadue denti dei protagonisti. NElal consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, i personaggi sono fatti di argilla per cui non corrono mai nessun pericolo. Il film è disponibile su su Rakuten TV, Chili, TIMVision.

Pranzo di Ferragosto (2008)

Se desiderate far parte di una comunità, BBC Culture consiglia un film tutto italiano, diretto da Gianni Di Gregorio. Un film da vedere perché leggero, che in soli 75 minuti diventa un promemoria vitale di quanto sia importante prendersi cura delle generazioni più anziane. Una pellicola che sottolinea quanto sia importante condividere anche solo un bicchiere di vino con un amico. Visibile su Google Play.

Be Kind Rewind (2008)

Se desiderate essere certi che i film possono davvero essere di conforto, BBC Culture consiglia questo film diretto da Michel Gondry ed interpretato da jack Black e Mos Def. E’ possibile vedere il film su su Itunes, Chili, Rakuten TV.

Wall-E (2008)

Se vuoi vedere la luce in fondo al tunnel, BBC Culture consiglia questo lungometraggio d’animazione. Un film da vedere per il messaggio di buon auspicio che vuole trasmettere, ricordandoci che si può sempre ripartire dopo un periodo di crisi. Film disponibile su su Infinity, Google Play, Chili, TIMVision, Itunes.

© Riproduzione Riservata