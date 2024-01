Cosa ci insegnano Billy Elliot e la sua passione per la danza

Stasera, 4 gennaio, su Italia Uno alle ore 21:20 andrà in onda un film che ci ha emozionato e insegnato molto sulla danza: Billy Elliot.

Il protagonista, giovane e tenero, ancora insicuro su chi è e chi vuole essere “da grande”, si trova a dover aver a che fare con le problematiche legate alla crescita e alla propria identità, ma deve anche fronteggiare i suoi drammi familiari e del contesto in cui vive.

Infatti Billy ha perso la madre quando era piccolo ed è cresciuto così con il papà e il fratello, entrambi minatori impegnati in scioperi e in proteste, nella periferia di un qualche centro dell’Inghilterra del Nord negli anni Ottanta.

In un ambiente in cui la forza e la virilità più bruta vanno esibite e incarnate, Billy scopre con varie difficoltà il piacere della danza classica, trovando finalmente delle sue proprie passioni.

La danza e la libertà in Billy Elliot

Billy Elliot non vive in modo spensierato: la morte della madre ha devastato la sua famiglia e le cattive condizioni lavorative di suo padre e di suo fratello, entrambi minatori, non rendono la situazione più semplice, anzi le continue agitazioni popolari non fanno che rendere l’ambiente violento e legato a certi stereotipi di forza e virilità. Infatti Billy fa, per volere del padre, pugilato in una palestra, anche se in realtà non viene tanto entusiasmato dai vari incontri.

Proprio in quella palestra si svolgono anche dei corsi di danza classica, frequentate solo da bambine guidate da Miss Wilkinson. Il ragazzo ne viene attratto e inizia a seguire le lezioni in segreto, incoraggiato proprio dall’insegnante, che vede in lui un grande potenziale. Grazie alla danza, Billy Elliot scopre nuovi lati della sua personalità, scopre una sua nuova dimensione: quando balla non deve esibire la sua forza, ma è libero di muoversi come vuole, superando qualsiasi pregiudizio.

Non lo so… una bella sensazione… Sto lì, tutto rigido, ma dopo che ho iniziato, allora, dimentico qualunque cosa. E… è come se sparissi. Come se sparissi. Cioè, sento che tutto il corpo cambia, ed è come se dentro avessi un fuoco, come se… volassi. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì, sono elettricità.

La danza fa volare Billy Elliot lontano dall’orizzonte periferico e della working class, permettendogli di guardare oltre, di guardare oltre la chiusa realtà dell’ambiente in cui ha vissuto.

Inseguire i propri sogni e superare i pregiudizi

Quella frase nella lettera della madre, “sii sempre te stesso”, è in sostanza la tesi del film. Attraverso la danza, con l’aiuto della signora Wilkinson, Billy Elliot rimane fedele a se stesso. Non finge di essere qualcuno che non è. Non finge di essere un pugile, non cerca di forzarsi ad essere il tipo di ragazzo che crescerà per lavorare in miniera. Trova il modo di esprimersi attraverso la danza in un modo che non ha mai potuto fare prima, e certamente non gli è mai stato permesso mentre cresceva in una casa allevata da due orgogliosi minatori della classe operaia con idee molto rigide su ciò che costituisce la mascolinità.

La signora Wilkinson aiuta Il ballo permette a Billy di trascendere la tristezza della vita a Everington durante lo sciopero, e ballare con la signora Wilkinson gli dà anche la possibilità di elaborare il suo dolore per la perdita della madre. Nonostante il padre e il fratello non vogliano che lui frequenti le lezioni di Miss Wilkinson, Billy non riesce proprio a gettare la spugna e ad abbandonare la sua grande passione. Così continua fino a che il padre non lo mette con le spalle al muro ed è allora lì che Billy dimostra al padre il suo talento, convincendolo che quello che vuole fare potrebbe essere il modo per uscire dal quartiere e realizzarsi nella vita.

Il padre concede al figlio una possibilità, che lui e il figlio maggiore non hanno mai potuto avere. E non importa se la gente possa pensare che “se danza allora è un finocchio“. I tre superano gli stereotipi e preferiscono la felicità e la libertà piuttosto che l’ignoranza e la chiusura mentale. Billy Elliot è davvero un concentrato di insegnamenti.

