Ales Bialiatski vince il Premio Nobel per la Pace 2022

L'attivista bielorusso per i diritti umani Ales Bialiatski, l'organizzazione russa per i diritti umani Memorial e l'organizzazione ucraina per i diritti umani Center for Civil Liberties hanno ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2022.

Il comitato del Nobel ha dichiarato che ha “dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese”.

Chi è Ales Bialiatski

Ales Bialiatski, nel 1996, ha fondato il Centro per i diritti umani “Viasna”, con sede a Minsk, per fornire sostegno ai prigionieri politici. Da allora è diventata la principale organizzazione non governativa del Paese, contribuendo allo sviluppo della società civile bielorussa attraverso la documentazione delle violazioni dei diritti umani e il monitoraggio delle elezioni.

Dalla metà degli anni Ottanta, Ales Bialiatski ha condotto una campagna non violenta e apartitica per garantire l’instaurazione delle libertà democratiche e di una vivace società civile in Bielorussia. Come membro attivo del movimento nazionale per i diritti umani, Bialiatski è stato arrestato e ha trascorso diversi anni in prigione con accuse inventate, poiché le autorità bielorusse hanno cercato di ostacolarlo. Il governo ha spesso preso di mira anche Viasna e i suoi membri.

Tuttavia, gli sforzi persistenti e di lunga data di Bialiatski e Viasna per dare potere al popolo bielorusso e garantire i suoi diritti democratici li hanno resi una forza inarrestabile per la libertà. Durante le proteste a favore della democrazia, comprese le recenti manifestazioni su larga scala all’indomani delle fraudolente elezioni presidenziali del 2020, Viasna ha svolto un ruolo di primo piano nel sostenere la libertà di riunione, nel difendere i diritti delle persone arrestate per aver protestato e nel documentare le violazioni dei diritti umani.

La situazione in Bielorussia

La Bielorussia è spesso definita “l’ultima dittatura d’Europa”. Questa reputazione deriva dal governo autoritario di Alexander Lukashenko, dove le elezioni sono corrotte, le voci dell’opposizione sono messe a tacere e la società civile è severamente limitata.

In un Paese con uno spazio così restrittivo, i risultati concreti possono essere difficili da ottenere. Ciononostante, Viasna è riuscita a distinguersi come voce principale per i diritti umani e le libertà democratiche nel Paese. Insieme, Bialiatski e Viasna hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostegno e nel rafforzamento della società civile del Paese, lavorando a stretto contatto con le ONG locali e con i gruppi internazionali.

Viasna è stato anche un forte oppositore della pena di morte in Bielorussia, l’ultimo Paese europeo a praticarla. Le indagini sociologiche hanno dimostrato che l’opinione pubblica si sta orientando verso l’abolizione della pena di morte, che ora è diventata una caratteristica regolare delle discussioni sulla situazione dei diritti umani tra i funzionari bielorussi e le loro controparti europee. Viasna collabora con i Paesi europei e le organizzazioni internazionali per il monitoraggio sul campo e per l’advocacy internazionale presso le Nazioni Unite. Si è anche impegnata con le autorità statali per difendere i condannati a morte, presentando argomentazioni e scambiando informazioni con le agenzie governative sulla questione della pena di morte.