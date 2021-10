Alec Baldwin spara con una pistola di scena, incidente mortale sul set

La notizia

È di questa mattina la notizia che Alec Baldwin, attore e produttore del film “Rust”, le cui riprese si stanno svolgendo a Santa Fe, avrebbe ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia e ferito gravemente il regista durante una scena sul set.

L’incidente mortale causato da Alec Baldwin

La notizia è arrivata questa mattina, ma l’incidente è accaduto ieri pomeriggio. Durante le riprese del film “Rust”, presso il Bonanza Creek Ranch nella contea di Santa Fe nel New Mexico, l’attore e produttore della pellicola Alec Baldwin ha ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, di 42 anni e ferito il regista 48enne Joel Souza che ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Baldwin, che interpreta il nonno del protagonista, un ragazzino di tredici anni che deve badare a se stesso e al fratellino dopo la morte dei genitori nel Kansas di fine Ottocento, avrebbe fatto fuoco con una pistola di scena utilizzata durante le riprese del film western che però è risultata essere carica.

Le indagini

Le indagini sono in corso, Alec Baldwin si è fatto interrogare spontaneamente e al momento nessuno risulta essere incriminato. Non è chiaro, tuttavia, come siano effettivamente andate le cose e come sia possibile che un’arma di scena, di solito caricata con cartucce a salve, avesse invece veri proiettili. La donna, trasportata in elicottero nell’ospedale vicino, è deceduta a seguito delle ferite riportate.

La dichiarazione del portavoce dello sceriffo

«Alec Baldwin si è presentato spontaneamente e ha risposto ad alcune domande, fornendo chiarimenti. Al momento non è stato accusato né arrestato nessuno», ha dichiarato il portavoce dello sceriffo Juan Rios. «Non sono state depositate accuse in relazione a questo incidente – ha aggiunto Rios – Continuano a essere sentiti i testimoni. Secondo gli investigatori sembra che la scena che stavano girando comportasse l’uso di un’arma di scena. Gli inquirenti stanno indagando come e quale tipo di proiettile».