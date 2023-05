Alberto Angela e l’eredità del padre con un nuovo programma “Non Superquark, avrà un nome diverso”

L'annuncio di Alberto Angela in tv e sui social: la trasmissione, in onda dalla prossima estate, manterrà molte cose dello storico format di Piero Angela, ma con qualche cambiamento

Alberto Angela ha annunciato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” un nuovo programma di divulgazione scientifica che andrà in onda in prima serata a partire dalla prossima estate. Il celebre divulgatore televisivo ha parlato di quanto sia stata importante la figura di suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto, per molti giovani che hanno scelto il mondo della scienza. L’annuncio è stato poi rilanciato sui canali social di Alberto Angela.

È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica. pic.twitter.com/hAL9bBHDMY — Alberto Angela (@albertoangela) May 7, 2023

L’eredità di Piero Angela

Alberto Angela ha spiegato di voler riprendere da suo padre le redini della divulgazione scientifica nella tv pubblica, per non disperdere l’eredità del più grande amante della conoscenza che la televisione italiana abbia mai avuto. Non si conosce ancora il nome del nuovo programma, ma sicuramente non si chiamerà SuperQuark: “Quello rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”. Il divulgatore televisivo annuncia che ci saranno cambiamenti. “alla capacità di raccontare la scienza dell’equipaggio di quel vascello, verrà aggiunta l’esperienza dei mari di prima serata acquisita da chi con me realizza Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e anche Passaggio a Nord-Ovest. Amplieremo i temi della trasmissione, parlando maggiormente di archeologia, geopolitica, antropologia, psicologia, pur mantenendo vivi e forti gli argomenti tipici di SuperQuark legati alla divulgazione scientifica, per chi ha amato quel programma. Credo si sia creata, così, una formidabile e bellissima squadra che darà il massimo per parlarvi di scienza. E, soprattutto, per diffondere il pensiero scientifico che è il suo vero obiettivo.”

La lettera di Alberto Angela

Di seguito, alcuni estratti della lettera pubblicata sui social in cui Alberto Angela annuncia al suo pubblico la notizia.