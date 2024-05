Adorazione, la serie tv Netflix tratta dal libro di Alice Urciuolo

È in arrivo su Netflix “Adorazione“, la serie ispirata al romanzo omonimo di Alice Urciuolo, che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi alle prese con la misteriosa scomparsa di una loro amica. L’inizio di un viaggio che porterà i ragazzi a fare i conti con la verità della propria educazione sentimentale.

Della serie si è parlato in occasione del panel che si è svolto al Salone del Libro di Torino “DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI”, moderato da Mario Calabresi e incentrato sulle storie di Netflix ispirate ai libri.

Adorazione

La sinossi

Adorazione è una serie young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agropontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

La serie

Prodotto da Picomedia, la serie liberamente tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo. Scritto da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi, Gianluca Gloria, “Adorazione” è diretta alla regia da Stefano Mordini.

Di seguito il cast della serie, che conta sei episodi: Noemi Magagnini (Vanessa), Alice Lupparelli (Elena), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Giulio Brizzi (Giorgio), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara), Claudia Potenza (Manuela), Max Mazzotta (Ricotta). Con Mario Sgueglia (Andrea) e con Ilenia Pastorelli (Enza).

Dal romanzo al film

L’autrice del libro da cui è tratta la serie tv per Netflix Alice Urciuolo ha raccontato dal suo punto di vista l’adattamento della propria storia al piccolo schermo.

“La mia prima reazione all’adattamento e alla lettura della sceneggiatura (di Adorazione), al di là dell’emozione di vedere trasposta la mia storia sullo schermo, è stata la sorpresa di osservare come altre persone avevano maneggiato e trovato all’interno della storia che ho scritto delle cose che non avevo visto, cose che c’erano già e cose nuove. Quindi io ho ritrovato in realtà molto e però ho visto anche un universo narrativo che si adattava appunto ad un nuovo medium per quella storia.”

Donatella Diamanti, che ha lavorato al corrispettivo audiovisivo, ha così espresso la sua esperienza dal proprio punto di vista da sceneggiatrice.

“Un autore di romanzi ha a disposizione le parole con cui può fare tutto, ha un unico codice, quello linguistico, che però è potentissimo. Uno sceneggiatore invece deve prevedere il fatto che c’è l’elemento visivo, e questo elemento visivo deve diventare inevitabilmente azione. Ma a me piace pensare che a un certo punto tutto ciò che abbiamo aggiunto noi avrebbe potuto scriverlo anche l’autrice del romanzo.”

Prosegue il regista dello stesso show Stefano Mordini: “La ‘scrittura visiva’ consiste nel saper interpretare un testo, essere fedele nel fuoco centrale del racconto, trovare il fuoco secondario e viaggiare in quell’intercapedine in modo tale che quelle parole non siano fine a se stesse, ma che continuino a vibrare fino in fondo.”

