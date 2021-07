“Adeline. L’eterna giovinezza”, un film appassionante

Il film

“Adeline. L’eterna giovinezza” andrà in onda questa sera su canale 5 alle ore 21.13. Diretto da Lee Toland Krieger e con la brillante e intensa interpretazione di Blake Lively “Adeline. L’eterna giovinezza” è un film intrigante, appassionante e coinvolgente che racconta la storia di una donna intrappolata per sempre nel corpo di una giovane ragazza e attraversa la sua vita tra amori e perdite.

“Adeline. L’eterna giovinezza”, la trama

Dopo aver dato alla luce una bambina e aver perso il marito, Adaline Bowman resta per sempre incastrata nel corpo di una ventinovenne in seguito a uno strano incidente stradale. Relegata in una condizione di eterna giovinezza, la donna attraversa un intero secolo, è testimone di tutti i cambiamenti storici, cambia spesso lavoro e identità e ha un rapporto solo con la figlia, l’unica a conoscere il suo segreto. Un giorno la donna incontra l’affascinante e carismatico filantropo Ellis Jones che riaccende in lei la passione per la vita e per l’amore. Dopo un weekend trascorso con i genitori di lui, che rischia di portare alla luce l’incredibile verità, Adaline prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

Il tema dell’invecchiamento

“Adeline. L’eterna giovinezza” è un film che ragiona soprattutto sull’importanza dell’invecchiamento nella vita di una persona. Si tratta di un appassionato viaggio nel tempo che mischia gli elementi del realismo magico a quelli tipici della fantasia. Si crea così una narrazione unica e originale, in cui al profondo amore tra una mamma e una figlia, si affianca anche la storia di un amore perfetto, tanto desiderato e mai avuto per il timore di vedere invecchiare la persona accanto a sé e di perderla. In una società in cui molti ricercano la vanità e la continua giovinezza, il film cerca di far capire allo spettatore quanto sia bello e importante invecchiare.