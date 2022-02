“About a Boy – Un ragazzo”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby

Il film

Questa sera su Canale 27 alle ore 21.10 andrà in onda “About a boy – Un ragazzo”, un film del 2002 diretto dai fratelli Paul e Chris Weitz e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Nick Hornby. Una pellicola che racconta una storia toccante che vede la crescita personale e parallela di un uomo e di un ragazzino.

“About a boy – un ragazzo”, la trama

Will è un ricco single londinese che vive frequentando caffè e ristoranti alla moda, guardando quiz televisivi e intraprendendo sempre brevi relazioni con diverse donne e piano pano si rende conto che quello delle madri single è per lui un ottimo “campo di caccia” così decide di partecipare ad un gruppo di aiuto per genitori single, dipingendosi come un premuroso padre di un bambino di appena due anni abbandonato dalla moglie. Qui conosce Susie e la loro frequentazione porterà Will a incontrare casualmente Marcus, il figlio dodicenne di Fiona, una cara amica della donna. Marcus entra prepotentemente nella vita di Will e nascerà un rapporto che aiuterà il ragazzo ad avere una piccola parentesi che lo escluda dalle pressioni quotidiane.

Un incontro che cambia la vita

In questo film non è ben chiaro chi sia il ragazzo a cui fa riferimento il titolo. Da un lato troviamo un ragazzino di dodici anni la cui vita è piena di problemi e si vede costretto a crescere subito, affrontando una situazione drammatica. Dall’altra abbiamo l’adulto che però sembra non spere niente di responsabilità, vive di rendita e le sue giornate passano tra ristoranti e feste cambiando donna di tanto in tanto. L’arrivo di Marcus nella vita di Will porta un cambiamento radicale sotto diversi punti di vista. Will, da parte sua, porta sollievo in quel vortice in cui si ritrova il giovane Marcus, aiutandosi a vicenda. “About a boy” è la commovente storia di un’amicizia che salva entrambi.

Alice Turiani