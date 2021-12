film natalizi da vedere

Scegliere il film perfetto da guardare in famiglia può essere una sfida. Ecco una lista di nuovi film natalizi da vedere per le prossime vacanze.

Film natalizi da vedere in famiglia per trascorrere giornate spensierate tutti insieme in salotto. È arrivata la vigilia di Natale: appendete con cura le vostre calze al camino, arrostite delle castagne sul fuoco e preparatevi per il cinema, perché questi sono i migliori film di Natale del 2021. Questa è la stagione dei maglioni pesanti, degli acquisti di cibo a volontà e dell’accoccolarsi sul divano o in teatro per guardare un film a tema natalizio. Ma con l’assalto di contenuti originali che creano un ingorgo nella vostra lista di visione, scegliere il film perfetto può essere una sfida. Ecco un aiuto: il seguente mix di film preferiti per le vacanze di Natale.

5 film natalizi da vedere durante le vacanze

Continuate a leggere per scoprire le commedie romantiche queer, con alcune delle stelle del cinema preferite di Hollywood, e le commedie dark che scambiano l’allegria e la luce con il terrore e la paura. Buona visione delle vacanze!

1. Love Hard

Voglia di farvi quattro risate e alleggerire un po’ il cuore? La scrittura di questo film è rinfrescante per il genere, e in più vanta il miglior protagonista maschile delle commedie romantiche, Jimmy O. Yang. Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore. Il film è disponibile su Netflix.

2. Un castello per Natale

Brooke Shields interpreta una scrittrice di successo il cui ultimo libro è stato un disastro. Ma torna ad essere ispirata dopo una visita in Scozia e un castello in vendita con un bel duca dal carattere strano, interpretato da Cary Elwes. Quando lui si rifiuta di andarsene prima di Natale, i due dovranno convivere per moltissimi giorni. Non possiamo dirvi niente perché è una storia tutta da scoprire con 3 elementi perfetti per un piacevolissimo film di natale: Amore, regalità e un castello. Questo film è disponibile su Netflix.

3. Un bambino chiamato Natale

Uno dei film per ragazzi più attesi. Tutto inizia con la bisbetica Zia Ruth (Maggie Smith) che, dovendo trascorrere la notte della vigilia con i tre nipotini, racconta loro la storia del bambino chiamato Natale. Tanto tempo prima, in una umilissima baita in Finlandia, viveva Nikolas, da sempre chiamato Natale dalla madre. Prima della sua morte, la donna raccontava a Nikolas le avventure del leggendario villaggio degli elfi, Elfhelm, un luogo magico.

Dopo aver perso la mamma, Nikolas viene lasciato solo con la zia dal padre falegname: l’uomo è stato mandato in missione dal Re per una spedizione verso le nevi del Nord, alla ricerca di qualcosa di magico che possa ridare speranza al villaggio ridotto in povertà. Temendo di perdere anche il papà, Nikolas si mette in viaggio per ritrovarlo: insieme al topolino parlante e alla renna Lampo, vive incredibili avventure. Tra elfi, fate e forti emozioni, scopre finalmente le origini del suo soprannome. Lo trovate su Netflix.

4. Io sono Babbo Natale

Con un po’ di lacrime agli occhi, possiamo rivedere su Prime Video l’ultimo film del grande Gigi Proietti. Un vera e ottima commedia italiana diretta da Edoardo Falcone, con l’attore romano interpreta Babbo Natale. O almeno così dice a Ettore (Marco Giallini), ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata che entra in casa del signor Nicola per derubarlo. L’anziano signore però non possiede oggetti di valore, ha un’enorme collezione di giocattoli e una incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!” Adatto a tutta la famiglia per riscoprire, ancora una volta, la grandezza del nostro Gigi.

5. Single per sempre

È su Netflix “Single per sempre“, il primo film natalizio incentrato su una coppia LGBTQ+. Il film è incentrato su Peter (Michael Urie) e Nick (Philemon Chambers), migliori amici e compagni di stanza a Los Angeles che hanno sempre mantenuto la loro relazione platonica. Peter porta Nick a casa nel New Hampshire per le vacanze, dove progetta di mentire e spacciare Nick per il suo ragazzo, per dimostrare alla sua famiglia che può davvero avere una relazione, come molti protagonisti di commedie romantiche che si lamentano di essere single.

Ma quando la madre di Peter, Carole (Kathy Najimy), lo mette in contatto con il suo istruttore di spinning James (Luke Macfarlane), sia Peter che Nick sono costretti a confrontarsi con i loro veri sentimenti reciproci. La sceneggiatura ha lasciato a bocca aperta molti spettatori. In fondo, questa è una famiglia che cerca di amare il proprio figlio, che vuole il meglio per il proprio figlio e fino ad ora non si era mai visto questo ritratto in cui c’è un figlio gay e la famiglia, che è eterosessuale, vuole che il figlio abbia una relazione con un altro uomo gay.